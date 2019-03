De Jong blijft positief: "We hebben potdorie aardige spelers, hoor"

Henk de Jong is nog steeds optimistisch over de overlevingskansen van De Graafschap in de Eredivisie. Zijn elftal staat nu voorlaatste.

De Graafschap krijgt vrijdagavond ADO Den Haag op bezoek en de club van De Jong heeft daarna nog tien duels om minimaal vijftiende te worden en voor handhaving te zorgen. De coach is positief. "Want vergis je niet, we hebben potdorie aardige spelers, hoor. En ze werken zich allemaal het snot voor de ogen", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.



"Ik geloof oprecht dat we het op deze manier met elkaar gaan redden bij De Graafschap." Tijd voor ontspanning is er in Doetinchem ook. "Maandag met z'n allen carnaval vieren, even lekker plezier maken met elkaar. Want dat is ook De Graafschap, hè. Mooi, man."



Na 23 duels hebben de Superboeren maar zes punten minder dan de tegenstander van vrijdagavond. Ook als er niet wordt gewonnen, probeert men rustig te blijven. "We gaan elkaar niet gek lopen maken. Met paniek pak je geen punten", benadrukt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. "We doen normaal, zijn gastvrij en raken nooit in de stress."