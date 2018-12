'De Jong blij met salarisvoorstel en hakt binnenkort knoop door'

Barcelona staat er goed op bij Frenkie de Jong, zo meldt Mundo Deportivo maandag.

De Catalaanse grootmacht heeft de middenvelder van Ajax een voorstel gedaan en de Ajacied is tevreden met de aanbieding, zo klinkt het. In de kerstvakantie gaat de Oranje-international naar verluidt de knoop doorhakken aangaande zijn toekomstplannen vanaf de zomer van 2019.

Volgens de Spaanse krant heeft de clubleiding van Barcelona en zaakwaarnemer Ali Dursun 13 december met elkaar gesproken over een eventueel dienstverband in Catalonië. Barcelona deed destijds een salarisvoorstel die De Jong zou bekoren. De gesprekken die daarna volgden verlopen naar verluidt goed, waardoor Barcelona de hoop koestert dat het De Jong kan inlijven.



Dursun en De Jong gaven eerder al aan dat men gaat nadenken over de aanbiedingen die binnenstromen en Mundo Deportivo meldt dat de middenvelder in de kerstvakantie een definitieve beslissing neemt, zodat hij in de tweede seizoenshelft zich volledig kan focussen op presteren met Ajax. Naast Barcelona azen ook onder meer Bayern München en Manchester City op De Jong.



Ook Paris Saint-Germain loert op de creatieve middenvelder en De Telegraaf meldde eerder dat de middenvelder waarschijnlijk naar de Franse hoofdstad gaat verkassen. Na L'Équipe meldt Mediapart maandag echter ook dat PSG eerst een of twee spelers moet verkopen om voldoende financiële slagkracht te hebben én om te voldoen aan de Financial Fair-Play-regels.



Ajax zou volgens Mundo Deportivo De Jong en zijn entourage momenteel alle ruimte gunnen om te praten met geïnteresseerde partijen. De Amsterdammers verlangen circa zeventig miljoen euro voor De Jong. Bij Barcelona zou er nu optimisme heersen dat de 21-jarige spelverdeler naar de LaLiga-club vertrekt. De Jong ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.