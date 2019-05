De Jong bevestigt verhuurplannen PSV: "Alle opties zijn daarbij open"

gaat de Argentijnse spits Maxi Romero komend seizoen verhuren, zo bevestigt technisch manager John de Jong zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad . De Eindhovenaren zijn van mening dat de twintigjarige aanvaller aan spelen moet toekomen, nadat hij het afgelopen seizoen nauwelijks speelminuten heeft gemaakt. De Eindhovenaren betaalden anderhalf jaar geleden ruim tien miljoen euro voor Romero.

Sinds zijn komst kampte Romero, wiens contract doorloopt tot aan de zomer van 2023, met verschillende blessures en mede daardoor is hij nog niet uit de verf gekomen in het Philips Stadion. "Hij is twintig jaar, moet ergens een seizoen aan spelen toekomen'', reageert De Jong. "Bij PSV blijft de onzekerheid of we hem die kans kunnen bieden. We gaan helpen een goede club te zoeken. Alle opties zijn daarbij open."



De Jong staat een drukke transferzomer te wachten, want naar verwachting worden Steven Bergwijn en Hirving Lozano verkocht. Er moet een vervangen gevonden worden voor Daniel Schwaab, terwijl mogelijk ook Jeroen Zoet, Gastón Pereiro en Luuk de Jong vertrekken. "Hij heeft nog een contract tot 2021 en Luuk weet dat we hem heel graag houden. Maar de markt ziet hem nu wel als topscorer van de , hè", aldus de technisch manager.



Volgens De Jong speelt Mark van Bommel ook een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuwe spelers. "Ja, we moeten het samen eens zijn over spelers die we halen. Of die op de lijst komen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij mij. Mark en ik zijn niet bang voor stevige discussies. We kunnen elkaar alles zeggen, zijn allebei heel veeleisend, kritisch. Dat is prima."