De Jong belde met Messi: "Dat viel niet mee, want hij kan geen Engels!"

Frenkie de Jong werd maandenlang in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Ajax.

Woensdag maakte de Amsterdamse club bekend dat de middenvelder in de zomer zijn loopbaan vervolgt bij Barcelona, dat maximaal 86 miljoen euro betaalt, een recordbedrag voor een Nederlandse voetballer. John de Jong zegt dat zijn zoon rustig bleef onder alle verhalen.

Vader vertelt aan Frank Dane bij De 538 Ochtendshow van Radio 538 dat de telefoon de afgelopen tijd roodgloeiend stond in huize De Jong. Het gezin kon echter prima omgaan met alle commotie omtrent de 21-jarige middenvelder. "Het was spannend, maar wij zijn vrij nuchter eronder. Frenkie ook gelukkig. Maar we genieten er wel van uiteraard."



De middenvelder vertelde woensdag dat de aanwezigheid van Lionel Messi een mooi vooruitzicht voor hem is. Vader John geeft aan dat de Argentijnse wereldster heeft gebeld met de vijfvoudig Oranje-international, die tot de zomer van 2024 heeft getekend bij de Catalaanse topclub. "Maar dat viel niet mee, want Messi kan geen Engels!", lacht vader.



"We gaan nu een beetje Spaans leren, want we moeten volgend jaar toch een beetje converseren met hem", grapt John de Jong, die zeker weet dat zijn zoon niet gaat zweven door deze megatransfer naar Spanje. "Frenkie blijft met z'n beide benen op de grond staan. Dat komt wel goed, daar ben ik helemaal niet bang voor."