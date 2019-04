De Jong baalt: "We hadden bij rust ruim voor moeten staan"

PSV boekte zondagmiddag een moeizame zege op De Graafschap. Luuk de Jong was dan ook niet helemaal tevreden.

"Het is zuur dat we precies vandaag zo'n dag hebben", begon de aanvoerder, die niet vond dat zijn ploeg goed weg is gekomen tegen de Superboeren. "Zoveel hadden ze niet gecreëerd. We hadden al 3 of 4-1 voor moeten staan bij rust." komt in punten weer gelijk met koploper , maar de achterstand op basis van doelsaldo bedraagt nu twaalf goals.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen werd nog gesproken over een ruime overwinning voor de regerend landskampioen. Hier kwam het echter niet van: "Nu wordt het op basis van doelsaldo moeilijk, maar niets is onmogelijk in het voetbal. We moeten telkens eerst gaan voor de drie punten en dan maar kijken hoe de wedstrijden verder lopen."

De Jong weigert prolongatie van de landstitel dan ook al uit het hoofd te zetten: "Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en er kan nog van alles gebeuren, maar we hopen dat Ajax punten laat liggen", sluit hij af. Voor PSV kan het vizier nu op volgend weekend, als op bezoek komt in het Philips Stadion. De Eindhovenaren spelen in het restant van het seizoen nog tegen , en .