De Jong: "Als we die hadden gewonnen, stonden we nu voor op Ajax"

Voor Luuk de Jong is 8 mei 2016 een van de mooiste dagen uit zijn bestaan als profvoetballer.

veroverde destijds alsnog de landstitel, doordat toenmalig koploper tot ieders verrassing in toom werd gehouden door (1-1). Drie jaar later sluit de Amsterdamse club het seizoen opnieuw af in Doetinchem en De Jong droomt hardop over een nieuwe stunt van de Superboeren.

"Ik heb het vaak aangegeven: je moet erin blijven geloven tot het laatste moment", citeert de NOS de topscorer van de . Ajax heeft een beter doelsaldo en treedt zondag aan tegen . PSV heeft de op papier lastige uitwedstrijd tegen op het programma staan. De Jong blijft echter positief en hoopt op hulp vanuit Utrecht of Doetinchem. "Het maakt niet uit wie het doet, als een van de twee het maar doet."

PSV kwam ruim twee weken geleden voor het laatst in actie. Ajax stond tweemaal tegenover en miste op een haar na de finale van de . Desondanks kijkt de PSV-spits met bewondering naar de prestaties van de rivaal uit Amsterdam. "Ik heb veel respect voor de wijze waarop Ajax die wedstrijden heeft gespeeld. Ajax is echt gegroeid gedurende het seizoen. Helaas voor ons doen ze het ook in de competitie heel goed."



De Eindhovenaren hadden Ajax enkele maanden geleden op acht punten kunnen zetten. "Oh ja, Utrecht-uit", verwijst De Jong naar het 2-2 gelijkspel in de Domstad. "Natuurlijk denk je daar soms aan. Als we die hadden gewonnen, stonden we nu voor op Ajax. Maar we hadden toen ook kunnen verliezen." Intussen zijn de rollen omgedraaid en is PSV afhankelijk van resultaten elders. "Het is moeilijk om te zeggen dat we het in bepaalde periodes hebben vergooid. Er zijn soms moeilijke fases in de competitie en daar moet je zo goed mogelijk doorheen proberen te komen. Normaal sta je met tachtig punten bovenaan, nu moet je nog strijden."