'De Hernán Crespo van Ajax' hoopt dat Messi zaterdag meekeek

Nicolás Tagliafico kwam in het gehele vorige seizoen tweemaal tot scoren in de Eredivisie; zaterdag evenaarde hij die productie in één wedstrijd.

De linksback van kopte zijn ploeg op slag van rust op een 2-1 voorsprong tegen sc , waarna hij in de tweede helft de eindstand bepaalde met een stijlvolle volley (4-1). "Een kwestie van veel trainen", vertelt hij aan De Telegraaf.

"Of ik in noodgevallen ook als aanvaller kan spelen? Edwin van der Sar vindt me wel op de Argentijnse ex-international Hernán Crespo lijken", lacht Tagliafico, die ook de bijdrage van zijn ploeggenoten prijst. "Als Hakim Ziyech naar binnen draait, weet ik dat de bal kan komen."

"De volley was mooi voor de fotografen. Alles klopte: de voorzet kwam, ik strekte mijn been en de bal verdween in de verre hoek."

De Telegraaf noemt het een doelpunt waar landgenoot Lionel Messi trots op zou zijn. Tagliafico hoopt dat Messi zijn doelpunten heeft gezien. "Ik weet niet of Messi deze wedstrijd heeft gekeken. Maar ik hoop dat hij me feliciteert. Dan kan hij een liedje zingen", grapt hij.

Zijn doelpuntenproductie is te danken aan het aanvallende voetbal van Ajax, zo vermoedt Tagliafico. "In zeven seizoenen in Argentinië scoorde ik maar vijf keer en hier sinds 2018 al negen doelpunten."