De grootste uitslagen ooit in de Champions League

Het Manchester City van Pep Guardiola veegde dinsdag de vloer aan met Schalke 04. Is die 7-0 overwinning de grootste ooit in de Champions League?

In de heenwedstrijd won City al met 2-3 en in eigen huis ging het al helemaal hard voor de Engelse kampioen. Goals van Sergio Agüero (2x), Leroy Sane, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden en Gabriel Jesus zorgden voor een opperbeste stemming op de tribunes en een gedeeld record in de .

Nooit eerder werd een grotere score neergezet in de knock-outfase van de Champions League, al is de score ook weer niet uniek. Goal zet de grootste uitslagen per ronde op een rijtje. De voorrondes worden hierbij buiten beschouwing gelaten en ook wedstrijden van vóór 1992 (toen het toernooi nog de naam Europa Cup 1 droeg) tellen niet mee.

Grootste uitslag in de groepsfase:



8-0: - (06/11/2007, vierde speeldag)

8-0: - Malmö (08/12/2015, zesde speeldag)

Grootste uitslag in een achtste finale:



7-0: - FC Basel (13/03/2012, returnwedstrijd)

7-0: Bayern München - Shakhtar Donetsk (11/03/2015, returnwedstrijd)

7-0: - (12/03/2019, returnwedstrijd)

Grootste uitslag in een kwartfinale:



7-1: - Roma (10/04/2007, returnwedstrijd)



Grootste uitslag in een halve finale:

4-0: Bayern München - (23/04/13, heenwedstrijd)

0-4: Bayern München - Real Madrid (29/04/14, heenwedstrijd)