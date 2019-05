De Graafschap moet Ajax verslaan om bizar scenario te kunnen voorkomen

SC Cambuur plaatste zich dinsdagavond voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs door Almere City FC met 1-2 te verslaan.

Als de stand in de zo blijft, zal de komende tegenstander zijn voor de Friezen. De dubbele confrontatie is pikant, daar Henk de Jong, trainer van de Doetinchemmers, volgend seizoen actief is bij Cambuur.

Naast De Jong maakt ook assistent Sandor van der Heide de overstap naar Cambuur. De Gelderlander weet dat, als De Graafschap verliest tegen en zeventiende blijft in de Eredivisie, er sprake is van een 'Popovics-scenario'. "Sandor Popovics speelde als trainer van de Doetinchemse club in 1985 in de nacompetitie tegen , kort nadat hij een contract had getekend bij de Nijmeegse club."



Op aandringen van beide voorzitters nam de Hongaar tijdens de wedstrijd niet plaats in de dug-out maar op de tribune, zo schrijft de regionale krant. De Jong ziet geen enkele reden om op de tribune te zitten tegen Cambuur. "Het is meer de buitenwacht die er zich druk om maakt", zegt De Jong tegenover de Gelderlander. "Ik ben een professional. Ik ben nu trainer van De Graafschap en doe er alles aan om de club voor de Eredivisie te behouden."



Hans Kraay jr. gelooft dat De Jong 'gewoon' wil winnen van Cambuur. "Dan denken heel veel mensen: hij gaat volgend jaar naar Cambuur, die zal wel willen dat Cambuur naar de Eredivisie gaat. Nee! Dan heb je liever dat ze dertiende eindigen en dat je dan instapt. Hij zit niet in dubio, hij wil Cambuur gewoon eraf vegen. Hij wil niet dat hij met Cambuur de Eredivisie in moet, want dan moet hij wéér een jaar lang elk puntje bij elkaar sprokkelen", zegt de analist bij FOX Sports .