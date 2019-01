De Graafschap laat keeper gaan: "Dit was erg belangrijk voor hem"

Agil Etemadi maakt de overstap naar Almere City.

De Graafschap maakt bekend dat men met de club uit de Keuken Kampioen Divisie overeenstemming heeft bereikt over de transfer van de 31-jarige doelman, die in Doetinchem een aflopend contract had.



"Agil heeft ons meerdere malen aangegeven dat deze overgang, naast een nieuw meerjarig contract, ook in verband met privéomstandigheden erg belangrijk voor hem is. Wij zijn er uiteindelijk met Almere en Agil uitgekomen en proberen, naast Hidde Jurjus en Jordy Rondeel, snel een andere keeper te presenteren", reageert manager voetbalzaken, Peter Hofstede.



De in Iran geboren Etemadi speelde sinds medio 2017 voor De Graafschap, maar verder dan zes wedstrijden in het eerste elftal kwam hij niet. Van 2013 tot 2016 kwam hij al uit voor Almere. Etemadi verdedigde verder de kleuren van clubs als sc Heerenveen, FC Emmen en FC Groningen.