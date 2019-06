De Graafschap kiest voor verrassende opvolger van Henk de Jong

Mike Snoei wordt de nieuwe trainer van De Graafschap, zo maakt Telstar via de officiële kanalen bekend.

De 55-jarige oefenmeester ondertekent op De Vijverberg volgens verschillende media een contract tot medio 2021. Snoei is in Doetinchem de opvolger van Henk de Jong, die volgend seizoen aan het roer staat bij .

De keuze voor Snoei geldt als een verrassende, daar lange tijd de naam van Jurgen Streppel rondzong op De Vijverberg. Er is volgens Voetbal International meermaals gesproken met de 49-jarige oefenmeester, maar tot een akkoord kwam het niet. De clubleiding van is vervolgens geswitcht naar Snoei, die in Velsen-Zuid nog een doorlopend contract tot medio 2020 had.



"De goede resultaten van de laatste twee seizoenen hebben we niet geheim kunnen houden. Trainer Mike Snoei verruilt de Witte Leeuwen voor onze vrienden in het oosten, de Superboeren", laat Pieter de Waard, algemeen directeur van , weten op de website van de club. "Wij danken Mike voor zijn inzet, geduld en vertrouwen. Wij gaan op zoek naar een trainer die gelijk aan Mike zijn jongens sprankelend voetbal laat spelen. Een die voetballers beter maakt en een die sfeer en kameraadschap creëert. Dit is precies wat we met Snoei kregen en dat is vanaf nu onze standaard."



Snoei werkte in zijn trainersloopbaan onder meer voor , en . Buiten de eigen landsgrenzen was hij als assistent van Henk ten Cate actief voor Panathinaikos. Ten Cate nam hem vervolgens mee naar Umm Salal uit Qatar en het Chinese Shandong Luneng. Snoei was daarna eindverantwoordelijke van Puna FC uit India. Bij Telstar sleepte hij in het seizoen 2017/18 de Gouden Stier in de wacht, de prijs voor de beste trainer van de .