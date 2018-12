'De Graafschap huurt talentvolle middenvelder komend halfjaar van Ajax'

De Graafschap neemt Azor Matusiwa op huurbasis over van Ajax, zo weet De Telegraaf donderdag te melden.

De twintigjarige middenvelder speelde afgelopen halfjaar zijn wedstrijden voor Jong Ajax, al bleef het aantal duels beperkt door een liesblessure. Matusiwa kwam tot dusver tot één wedstrijd in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

In mei speelde Matusiwa negentig minuten mee in het met 1-2 gewonnen uitduel met Excelsior. Afgelopen zomer liep de middenvelder een liesblessure op, die hem tot november aan de kant hield. Sindsdien speelde Matusiwa drie wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Totaal kwam de middenvelder in de afgelopen jaren tot dertig optredens in het beloftenteam van de Amsterdammers.



Matusiwa speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem destijds overnam van Almere City. Nu laat hij de Amsterdammers voor het eerst op huurbasis achter zich om bij De Graafschap aan de slag te gaan. Henk de Jong, trainer van de hekkensluiter van de Eredivisie, liet eerder al doorschemeren dat hij zijn selectie wilde versterken. Ook Kaj Sierhuis was bij de Superboeren in beeld, maar hij gaat volgens De Telegraaf aan de slag bij FC Groningen.