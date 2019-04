De Graafschap en Ajax treffen elkaar mogelijk op vrijdagmiddag

De halve finaleplek van Ajax in de Champions League heeft wellicht gevolgen voor de competitiewedstrijd van de Amsterdammers tegen De Graafschap.

De eerste wedstrijd tegen of staat op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei op de agenda, terwijl de return een week later is. De KNVB verplaatste in een eerder stadium al een aantal -wedstrijden om de tijd te gunnen om zich voor te bereiden en dat lijkt nu weer te gaan gebeuren.



Het team van trainer Erik ten Hag zou oorspronkelijk zondag 28 april tegen spelen, maar volgens de Gelderlander wordt die wedstrijd nu verplaatst naar vrijdag 26 april. Doordat die wedstrijd op dezelfde dag valt als dat Koningsnacht wordt gevierd, en daar veel politie-inzet voor nodig is, wordt het duel mogelijk zelfs al op vrijdagmiddag afgewerkt in Doetinchem.



De Graafschap hield in een eerder stadium al rekening met een dergelijk scenario en liet toen via algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp weten niet blij te zijn met een eventuele verplaatsing: "Als we een serieuze competitie willen zijn in Nederland, zullen we de competitie prioriteit moeten geven. Organisatorisch is het voor ons vrijwel onmogelijk om van zondag naar vrijdag te gaan, op een moment waarop het ook nog Koningsnacht is en er veel festiviteiten in de regio zijn", vertelde hij een ruime week geleden aan Omroep Gelderland .



"De vraag is of je dan veiligheid- en horecapersoneel kunt krijgen. Dat zou hele grote gevolgen hebben. De afspraak is dat alle wedstrijden tijdens de voorlaatste en laatste speelronde tegelijkertijd worden gespeeld." Voor de Superboeren staat er nog veel op het spel in de laatste paar wedstrijden van het seizoen. De ploeg van trainer Henk de Jong staat momenteel op de zestiende plaats in de Eredivisie en heeft drie punten minder dan , dat, als het zo blijft, geen nacompetitie hoeft te spelen.