De Graafschap doet in aanloop naar belangrijke uitspraak zaken in Almelo

Joey Konings vervolgt zijn loopbaan bij De Graafschap, zo maken de Superboeren woensdagochtend bekend via de officiële kanalen.

De 22-jarige aanvaller komt transfervrij over van en heeft zich voor twee seizoenen aan zijn nieuwe werkgever verbonden. heeft bovendien de optie om de samenwerking met een jaar te verlengen.

"Joey is nog relatief jong en heeft toch al ervaring in zowel de Eerste- als . Wij denken dat hij prima bij De Graafschap past en zich hier nog verder kan ontwikkelen", reageert manager voetbalzaken Peter Hofstede op de komst van Konings, die voor zijn dienstverband bij Heracles actief was in de jeugd van .



"Geweldig om voor een club als De Graafschap te mogen uitkomen. Ik kijk uit naar mijn eerste ontmoeting met de spelers, staf en supporters. Een club die zo leeft, ongeacht het niveau waar ze spelen, is een echte cultclub. Kan niet wachten op de start van het nieuwe seizoen", voegt Konings zelf toe.



Voor de nieuwkomer is het nu afwachten of hij volgend seizoen actief is in de Eredivisie of de . De Graafschap stond afgelopen vrijdag in een kort geding tegenover de KNVB om het besluit om geen clubs te laten promoveren en degraderen aan te vechten en de uitspraak wordt in de komende dagen verwacht.

Konings is na de van overgenomen Elmo Lieftink de tweede aanwinst van de Achterhoekers voor het aankomende seizoen.