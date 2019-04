De Graafschap: "Die regel is er om competitievervalsing te voorkomen"

De Graafschap ziet er niets in om de competitiewedstrijd tegen Ajax in de voorlaatste speelronde op vrijdagmiddag 26 april te spelen.

Het duel staat momenteel gepland voor zondag 28 april, maar de kans lijkt groot dat de wedstrijd wordt verzet vanwege het succes van in de . vreest echter voor sportieve en organisatorische problemen en wil daarover in gesprek met de KNVB en de gemeente Doetinchem.



Ajax moet over een kleine twee weken opnieuw in actie komen in het miljardenbal. De eerste wedstrijd tegen of staat op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei op de agenda, terwijl de return een week later plaatsvindt op 7 of 8 mei. De KNVB verplaatste in een eerder stadium al een aantal -wedstrijden om Ajax de tijd te gunnen zich voor te bereiden. Het plannen van een nieuw moment voor De Graafschap - Ajax is echter een uitdaging, mede doordat Koningsdag op zaterdag plaatsvindt.



Als de wedstrijd op vrijdag 26 april wordt gespeeld, moet De Graafschap drie belangrijke duels afwerken binnen zeven dagen. "Maar los van alle sportieve aspecten die voor ons nadelig zijn: vrijdag is Koningsnacht en heeft de politie onvoldoende man beschikbaar om de wedstrijd in goede banen te leiden", legt algemeen directeur Martijn Ostendorp van De Graafschap uit. "En alle veiligheidsmensen van de club die zondag zouden werken, zijn op de vrijdag ingepland voor allerlei activiteiten rondom Koningsnacht in het land."



De gemeente Doetinchem staat er ook niet positief tegenover om het duel op vrijdag te spelen, laat Ostendorp weten. "Wij gaan straks (woensdag, red.) weer in overleg met de KNVB. In de middag voetballen is voor ons helemaal geen optie. Maar als club hebben wij uiteindelijk niets te zeggen. De KNVB bepaalt het programma en de gemeente kan er nog een stokje voor steken", weet de beleidsbepaler, die ook aanstipt dat de KNVB zou afwijken van de stelregel dat alle Eredivisie-duels in de laatste twee speelronden op hetzelfde moment moeten worden afgewerkt. "Die is er om competitievervalsing te voorkomen."