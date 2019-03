De Graafschap baalt van 'ongelukkige' arbiter: "We hadden ze bij de keel"

Heracles Almelo won zaterdagavond met 1-2 van De Graafschap, nadat de ploeg van Frank Wormuth eerst op achterstand kwam op De Vijverberg.

De trainer van Heracles erkent dat de Doetinchemmers meer hadden verdiend. "Het spijt me. We hebben met geluk gewonnen. Zeker in de eerste helft speelde erg goed", zegt Wormuth na afloop.

"Ik zag een team dat vakantie vierde en op het strand aan het voetballen was voor de lol", vervolgt Wormuth bij FOX Sports . "In de rust heb ik gezegd dat er zo'n vijfhonderd tot zeshonderd fans waren meegereisd. Dat kost hun tijd en ze hebben een kaartje betaald en jullie doen niets. Na rust hebben we een ander gezicht laten zien. De tweede helft was fantastisch."



Henk de Jong baalt na de verliespartij in eigen huis. "We hebben een uitstekende eerste helft gespeeld. We kwamen goed in de duels en hadden enkele goede aanvallen. Ik denk dat we toen ook de 2-0 of 3-0 hadden moeten maken of 3-1 of 4-1, omdat Heracles ook kansen kreeg", aldus de oefenmeester op de clubsite van de Superboeren .



"We stonden bij de goals slecht te dekken en ik vond het jammer dat de scheidsrechter (Dennis Higler, red.) na rust niet veel meer toeliet en een paar keer ongelukkig floot. Maar we zijn zelf natuurlijk ook schuldig aan de nederlaag. In de tweede helft was er meer druk van Heracles op ons en moesten wij meer vanuit de lange bal spelen."



Youssef El Jebli kon niet begrijpen dat De Graafschap verloor. "We spelen fantastisch de eerste helft, we hadden ze echt bij de keel. We hadden met 3-0 de rust in moeten gaan. Zij krijgen een kans en maken 1-1 en de tweede noem ik geen kans, maar gewoon een wereldgoal hoe hij dat afmaakte", stelt de aanvallende middenvelder in gesprek met Omroep Gelderland .



"De scheidsrechter gaf wel makkelijk wat vrije trappen achter elkaar en toen stonden wij niet goed en schieten zij hem goed binnen. Heel pijnlijk", aldus El Jebli. Ook aanvoerder Bart Straalman baalt van de nederlaag. "We verliezen hem op twee knullige momenten. De scheidsrechter floot iets te makkelijk, maar dat is geen excuus, want we stonden ook niet goed bij die vrije ballen."