"De Gea zou kunnen spelen voor Barcelona of City"

Manchester United's David de Gea heeft de kwaliteiten om voor Barcelona of Manchester City te spelen, stelt Frans Hoek.

De Spaanse international heeft een moeilijke tijd achter de rug bij the Red Devils . Er zijn ongebruikelijke fouten in zijn spel geslopen, waardoor er vragen werden gesteld de toewijding van De Gea.

Er is daarnaast onduidelijkheid over toekomst van de 28-jarige goalie op Old Trafford. De Gea heeft nog een contract tot de zomer van 2020, maar een contractverlenging lijkt nog niet nabij. Paris Saint-Germain zou nu interesse hebben om hem vast te leggen.

"Ik heb twee jaar met hem samengewerkt bij en ik moet zeggen dat hij op een heel hoog niveau zit", vertelt Hoek in gesprek met Marca . De keeperstrainer was werkzaam onder Louis van Gaal op Old Trafford. "Het is niet eenvoudig om drie wedstrijden per week te spelen, zoals in Engeland wordt geëist, en een hoog niveau te behouden."

"Maar hij doet het. Daarom is het ongebruikelijk dat hij op international niveau fouten maakt. De Gea zou kunnen spelen voor of City omdat het spelen met de bal aan zijn voeten een van zijn vele kwaliteiten is."

Noch Barcelona noch City is op dit moment op de markt om een nieuwe doelman aan te trekken. Josep Guardiola ziet in Ederson zijn perfecte doelman voor zijn speelstijl, waar Marc-André ter Stegen de onbetwiste nummer één is in Camp Nou.

Hoek is vol lof over de Duitser: "Hij is voor mij een van de besten omdat het bij Barcelona erg belangrijk is om sterk te zijn met de bal aan de voeten, maar hij is ook fantastisch in het tegenhouden van schoten, in de één-op-één situatie. Hij is een zeer moderne keeper, van deze tijd en dat heeft veel waarde."