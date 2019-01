"De Gea was teleurgesteld, hij zeurde maar aan mijn hoofd"

Ander Herrera is blij dat Manchester United woensdagavond weer eens de nul hield. De ploeg won met 0-2 bij Newcastle United.

Voor het eerst incasseerde United onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer geen tegentreffer. "Het was erg belangrijk, ook voor David", reageert Herrera, geciteerd door ESPN.



De Gea kreeg in de duels met Cardiff City, Huddersfield Town en Bournemouth een doelpunt om de oren en had sinds eind november geen clean sheet meer behaald. Tegen the Magpies wist de Spanjaard dus zijn doel schoon te houden. "We wilden David blij maken, want hij was teleurgesteld na de laatste wedstrijden. Hij zeurde maar aan mijn hoofd dat hij een clean sheet wilde. Ik ben blij voor hem dat het is gelukt."



Sinds het vertrek van José Mourinho en de komst van Solskjaer spelen the Red Devils beter en zijn de resultaten ook flink verbeterd. Herrera wil niet al te diep ingaan op de trainerswissel op Old Trafford. "Ik ga de situaties van vóór en na niet met elkaar vergelijken. Ik heb veel respect voor wat de vorige manager voor ons heeft gedaan."



"Het enige waar ik iets over kwijt kan, is onze huidige vorm. En die is goed. We zijn gelukkig met elkaar en spelen goed. Ik hoop dat we deze reeks kunnen voortzetten", besluit de Spanjaard. Door vier opeenvolgende overwinningen staat United momenteel op de zesde plek in de Premier League, met drie punten achterstand op nummer vijf Arsenal.