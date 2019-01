De Gea niet tevreden ondanks zegereeks: "We horen met Man United om de titel te strijden"

Manchester United heeft de laatste acht duels gewonnen, maar doelman David de Gea is absoluut nog niet tevreden over het totaalplaatje van zijn ploeg.

Sinds Ole Gunnar Solskjaer het roer in december overnam van José Mourinho, wonnen de Mancunians acht van de acht duels. Dat doet De Gea inzien dat er veel meer mogelijk moet zijn met dit spelersmateriaal. United, wat het dinsdag tegen PSG opneemt in de achtste finales van de CL, is wel op de goede weg, aldus de Spaanse doelman, die zie uitsprak tegenover Sky Sports. "Het is duidelijk een goede reeks, maar we staan nog buiten de top vier en we zijn heel ver verwijderd van de landstitel. We zijn blij met de overwinningen, maar we zijn niet tevreden met onze algehele situatie."

"Deze club hoort te strijden om de titel. Nu tanken we vertrouwen en we gaan proberen om zo ver mogelijk te komen in de rest van het seizoen: wedstrijden winnen, hopelijk in de top vier eindigen en het goed doen in de competitie. Het is onmogelijk om de Premier League te winnen, ook al wilden we dat wel toen het seizoen begon. Deze club heeft trofeeën nodig."

Voor nu is zijn doelstelling iets naar beneden bijgesteld, aldus De Gea, die met een plekje bij de beste vier genoegen neemt. "We willen weer de Champions League in. Dat wordt lastig te bereiken, maar we hebben de achterstand flink verkleind. We vechten tot het einde en als we deze vorm vast houden, winnen we veel wedstrijden."

Voor zichzelf heeft hij ook een helder doel. "Het klopt dat we in de eerste helft veel tegendoelpunten kregen. In de Premier League is het lastig om niets tegen te krijgen, maar we verdedigden ook niet zo goed. We gaven veel te veel kansen weg. Nu controleren we wedstrijden beter. We hebben vaker de bal en geven de tegenstander zo minder kansen. We hebben nu meerdere keren gewonnen zonder tegengoal en dat vast houden is enorm belangrijk, want het geeft ons vertrouwen."