"De fans zouden een terugkeer van Philippe Coutinho nooit accepteren"

Philippe Coutinho ruilde Liverpool ruim een jaar geleden voor een bedrag dat op kan lopen tot 160 miljoen euro in voor Barcelona.

Het avontuur van de Braziliaan in het Camp Nou verloopt echter niet zoals gewenst en de spelmaker is er bij zijn nieuwe werkgever nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een dragende speler. In Engeland werd er daarom al voorzichtig gesproken over een terugkeer op Anfield, maar Danny Murphy ziet dit niet zitten.

"Coutinho zou nooit terug verwelkomd worden bij Liverpool. Het lukt nog niet bij Barcelona, maar hij heeft zijn keuze gemaakt door te verkondigen hoe graag hij wilde vertrekken en nu moet hij op de blaren zitten. Ik denk dat zelfs als Liverpool dit zou willen, de fans duidelijk zouden maken dat dit niet acceptabel is. De club zou dan gedwongen worden om de stekker eruit te trekken. De fans misgunnen hem de stap naar Barcelona niet per se, maar er is geen manier waarop hij terug zou kunnen komen", is de voormalige middenvelder van the Redsduidelijk bij Sportingbet.



Een andere speler die de afgelopen weken in verband werd gebracht met Liverpool is Paulo Dybala. Juventus zou een ruildeal in gedachten hebben, waarbij het de Argentijn plus enkele tientallen miljoenen naar Engeland stuurt voor Mohamed Salah. Murphy ziet een dergelijke deal echter ook niet van de grond komen: "Ik verwacht niet dat Salah Liverpool en de Premier League wil verlaten. Ik heb de berichten gezien dat Juventus geïnteresseerd is, maar dat gaat niet gebeuren."



"De Premier League is uitdagender dan de Serie A en Liverpool maakt een grotere kans op de winst van de Champions League dan Juventus. Salah is een speler die altijd in verband zal worden gebracht met de grootste clubs van Europa, maar hij is gelukkig bij Liverpool en de fans houden van hem. Hij speelt het beste voetbal uit zijn loopbaan bij Liverpool. Ik denk niet dat er ooit eenzelfde situatie zal ontstaan als bij Coutinho, die altijd voor Barcelona heeft willen spelen en er daarom een transfer doorheen heeft gedrukt."