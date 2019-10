"De ergste vorm van racisme die ik ooit ervaren heb bij een wedstrijd"

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland (0-6) stond maandagavond bol van racisme.

Tot twee keer toe werd het duel in Sofia in de eerste helft stilgelegd nadat Bulgaarse fans zich op een schandalige manier gedroegen. Bij balbezit van Tyrone Mings en Raheem Sterling klonken apengeluiden vanaf de tribune, terwijl sommigen de nazigroet toonden. De Engelse voetbalbond bracht nog tijdens de wedstrijd een statement naar buiten, terwijl Sterling na afloop op sociale media zijn onvrede uitte.

Halverwege de eerste helft werd het duel voor de eerste keer stilgelegd. Na overleg tussen scheidsrechter Ivan Bebek en aanvoerder Harry Kane werd besloten om door te spelen. De stadionspeaker vroeg de Bulgaarse fans om te stoppen met de racistische geluiden. Toen Ross Barkley even later de 0-3 maakte klonken er opnieuw apengeluiden vanaf de tribune. De arbitrage ging in gesprek met bondscoach Gareth Southgate en een deel van het Engelse team. De eerste helft werd afgemaakt, waarna aanvoerder Ivelin Popov tijdens de rust in gesprek ging met de fans en hen vroeg om te stoppen met de racistische geluiden.

Op Twitter laat Sterling weten medelijden te hebben met Bulgarije doordat het land door 'idioten' wordt vertegenwoordigd in het stadion. "Hoe dan ook, het is 6-0. We hebben ons werk gedaan en gaan naar huis", aldus Sterling. Mings liet na afloop tegenover ITV weten dat zijn debuut in de nationale ploeg is overschaduwd door racisme. "Het was duidelijk te horen op het veld. Maar we hebben een moedige reactie getoond. We hebben het voetbal laten spreken. Hopelijk rekenen hogere krachten af met wat er vanavond is gebeurd."



"We hoorden geluiden die leken op apengeluiden", reageert Greg Clarke, voorzitter van de Engelse voetbalbond. "Ik heb wat mensen naar beneden gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Ik had Gareth (Southgate, red.) laten weten dat ik naar beneden zou komen als de wedstrijd onderbroken zou worden, dus dat heb ik gedaan. Aan de rand van het veld hoorde ik nog meer en ik zag wat activiteit bij een aantal personen die in het zwart gekleed waren. Tijdens de rust heb ik met Gareth gesproken en hij liet weten dat het team in orde was."

Southgate was zeer te spreken over de manier waarop de arbitrage heeft gehandeld. "Ze hebben snel gehandeld", laat de bondscoach weten. "We hebben het gerapporteerd zodra we wat hoorden. We stonden in constante communicatie met de vierde man en de scheidsrechter. Ik stond goed in contact met de spelers, met name in de eerste helft en tijdens de rust. We beseffen allemaal dat dit een onacceptabele situatie is. We hebben vanavond twee statements gemaakt door de wedstrijd te winnen en aandacht te vragen voor de situatie. De wedstrijd is tijdelijk gestopt en ik weet dat dat voor sommige personen niet genoeg is. Maar we waren het als groep eens met dit proces."

Kaveh Solhekol, verslaggever van Sky Sports, ging na de wedstrijd dieper in op wat er precies gebeurde in de eerste helft. "Zodra een donkere Engelse speler de bal kreeg, werd hij onderworpen aan racistische teksten, apengeluiden en de nazigroet. Dit was de ergste vorm van racisme die ik ooit ervaren heb bij een wedstrijd", aldus Solhekol, die benadrukt dat het slechts om een kleine groep supporters ging die zich schuldig maakten aan racisme. "Het waren niet alle fans in het stadion. De meeste Bulgaren waren niet racistisch en hebben zich goed gedragen. Maar het hele land zal zich diep schamen door een aantal supporters."

Volgens de verslaggever hadden de racistische fans niets te zoeken in het stadion. "Ik ben er niet eens zeker van dat dit wel voetbalsupporters waren. De Bulgaarse politie heeft ons verteld dat dit neo-nazi's waren, kerels met bivakmutsen gekleed in het zwart. De politie heeft in de eerste helft geprobeerd om deze neo-nazi's uit het stadion te zetten. In de tweede helft werd het wat rustiger, maar ik zat dicht bij Bulgaarse fans en ik hoorde nog steeds racistische geluiden. We hoorden telkens apengeluiden als Raheem Sterling de bal kreeg. Toen Jadon Sancho in de tweede helft in het veld kwam, kreeg hij meteen apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd. Het was een schandalige avond voor het Bulgaarse voetbal."