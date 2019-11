De eerste opstelling van José Mourinho bij Tottenham Hotspur

José Mourinho heeft voor zijn eerste wedstrijd met Tottenham Hotspur geen basisplek ingeruimd voor Christian Eriksen.

De nieuwe manager kiest in de Londense derby tegen voor de volgende elf: Paulo Gazzaniga, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Davinson Sánchez, Ben Davies, Eric Dier, Harry Winks, Dele Alli, Lucas Moura, Heung-min Son en Harry Kane. Dat betekent dat Christian Eriksen ook onder de Portugees voorlopig op de bank begint.

Het elftal van Mourinho verschil op drie plaatsen ten opzichte van de laatste basiself van Mauricio Pochettino, in de 1-1 tegen Sheffield United. Moura, Winks en Alderweireld zijn nieuw; Moussa Sissoko en Giovanni Lo Celso starten op de bank.

Tanguy Ndombélé en Jan Vertonghen ontbreken door divers blessureleed.

Tottenham wacht al bijna twee maanden op een overwinning in de Premier League. Op 28 september werd met 2-1 van gewonnen. Nadien hielden de Londenaren slechts drie punten over aan vijf competitiewedstrijden.

Tussendoor won Tottenham in de groepsfase van de wél tweemaal van Rode Ster Belgrado, 5-0 en 0-4, maar werd in eigen huis ook met 2-7 van verloren.

West Ham presteert nog slechter: de laatste zege in competitieverband dateert van 22 september. Destijds werd met 2-0 van gewonnen. Drie dagen later bleek Oxford United een maatje te groot in de EFL Cup (4-0). De laatste zes Premier League-wedstrijden van de Londenaren leverden slechts twee punten op.

