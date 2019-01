"De echte Peter Bosz hebben ze in de Duitse competitie nog niet gezien"

Peter Bosz is officieel begonnen aan zijn nieuwe klus als trainer van Bayer Leverkusen.

De oefenmeester werd vrijdag voorgesteld aan pers en publiek en keert na dertien maanden terug in het trainersvak. "Ik ben blij dat ik na een jaar weer aan slag kan en dan ook nog bij zo'n mooie club", vertelde Bosz tijdens zijn presentatie.

De ex-trainer van onder meer Ajax tekende in de zomer van 2017 voor twee seizoenen bij Borussia Dortmund, maar hield het slechts 187 dagen vol. Hij is gebrand om sportieve revanche te nemen en zijn kwaliteiten aan te tonen in de Bundesliga. "Natuurlijk heb ik destijds fouten gemaakt, maar van fouten moet je leren. Dat heet ervaring en die ervaring neem ik nu mee", blikt Bosz vooruit.



"Ik wilde graag terug naar de Bundesliga. De echte Peter Bosz hebben ze in de Duitse competitie nog niet gezien", wordt Bosz geciteerd door de NOS. Technisch directeur Rudi Völler is blij met de komst van de Nederlander, die hij associeert met 'aantrekkelijk voetbal'. "Hij is in staat jonge spelers verder te ontwikkelen. Dat heeft hij eerder bewezen bij andere clubs", refereert hij onder meer aan de tijd van Bosz bij Ajax.



Zelf benadrukt de trainer dat hij in twee weken 'niet alles kan veranderen'. Leverkusen staat momenteel negende op de ranglijst, met achttien punten achterstand op koploper Borussia Dortmund. "Ik moet de spelers leren kennen, de spelers moeten de technische staf leren kennen. Dat doen we op het trainingsveld en door bij elkaar te gaan zitten en praten. De tijd is kort, maar ik heb Leverkusen gevolgd en dat helpt wel bij het maken van een goede analyse. Wat het team nodig heeft? Daar ga ik met de spelers over praten."