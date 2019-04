"De druk op deze club was groot, ik denk groter dan op Ajax of PSV"

Ted van Leeuwen bereidt zich voor op een rumoerige transferzomer bij FC Twente.

De technisch directeur slaagde erin om een selectie samen te stellen die maandag kampioen werd in de , maar beseft dat de spelersgroep niet goed genoeg is voor de . "De opluchting is gigantisch. Nu moeten we aan de bak, daar gaan we vanaf morgen mee aan de slag", blikt Van Leeuwen vooruit in gesprek met FOX Sports.

"Ik denk wel dat we pakweg twaalf spelers moeten aantrekken", geeft de directeur aan. "Die staan nog niet klaar, omdat we bewust met alles hebben gewacht, totdat we zekerheid hadden over de competitie waar we volgend seizoen in zouden spelen." Van Leeuwen laat weten dat handhaving het doel is voor komend seizoen. Hij rekent op een 'kleiner' potje om spelers te kunnen halen dan afgelopen zomer, maar houdt rekening met de verkoop van een speler. "Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er interesse is in Aitor Cantalapiedra."



Hoewel de blijdschap overheerst, kijkt Van Leeuwen niet terug op een vlekkeloos seizoen. Hij vindt het weliswaar logisch dat Twente gedurende het seizoen 'resultaatvoetbal' speelde, maar dat spel deed hem soms ook pijn aan de ogen. "Het belangrijkste deel, terugkeren in de Eredivisie, is gelukt. Maar oogstrelend voetbal spelen is niet gelukt, en als liefhebber vind ik dat toch een beetje jammer. Dat doet me pijn, ja", erkent Van Leeuwen.



Afgelopen zomer keerde de beleidsbepaler terug bij Twente als technisch directeur. Hij merkte dat de druk al gauw werd opgevoerd. "Toen ik hier kwam zeiden mensen: 'Mwoah, als ze maar weer eens vooruit spelen, dan is het goed.' Maar al heel snel moesten we naar de nacompetitie, en binnen vijf weken moesten we kampioen worden", blikt hij terug. "De druk op deze club was groot, ik denk zelfs groter dan op een of . Ik heb nog nooit in mijn werkzame leven zoveel verantwoordelijkheid gevoeld als hier."