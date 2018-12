De Bruyne weerspreekt Guardiola: "Ik was niet uitgeput"

Kevin de Bruyne liep tot twee keer toe een knieblessure op en dat had volgens manager Josep Guardiola te maken met gebrek aan rust na het WK.

De Belgische middenvelder zegt zelf echter dat dit er niets mee te maken heeft. "Ik was niet uitgeput. Na twaalf maanden achter elkaar te hebben gespeeld, had ik drie weken rust. Waarschijnlijk is dat wat kort, maar het voelde goed om weer terug te keren op het veld. Vorig seizoen was er zo'n beetje niemand op de wereld die meer wedstrijden speelde dan ik. Daarna heb ik zonder problemen het WK gespeeld", tekent de BBC op uit de mond van De Bruyne.

De middenvelder maakte afgelopen weekeinde in het duel met Everton (3-1) zijn rentree. Mogelijk maakt De Bruyne dinsdagavond andermaal minuten, als Manchester City het in de kwartfinale van de EFL Cup opneemt tegen Leicester City. "Het belangrijkste is dat je een zomervakantie kunt nemen. Als dat het geval is, voel je je al snel goed. Er is altijd een moment in je carrière waarop je je wat minder kan voelen. Maar toen ik eerder dit seizoen terugkeerde van mijn eerste knieblessure, voelde ik me in orde."



"Het is jammer dat ik opnieuw problemen kreeg en daardoor tweeënhalve maand niet kon spelen. Ik was blij dat ik kon terugkeren en had keihard gewerkt, maar na drie wedstrijden gebeurde het opnieuw. Die twee blessures waren gewoon pech. Het had niets met vermoeidheid te maken. Blessures horen nou eenmaal bij het voetbal. Het is niet anders", besluit De Bruyne. Tot nu toe kwam hij dit seizoen tot zes wedstrijden.