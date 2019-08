De Bruyne vergeleken met Beckham: "Hij maakt het de aanvallers zo gemakkelijk"

Manchester City speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Tottenham Hotspur en Kevin De Bruyne bereidde beide doelpunten van de thuisploeg voor.

Oud-speler Jamie Redknapp laaiend enthousiast over de Belgische middenvelder, die qua traptechniek wordt vergeleken met twee voormalige Engelse internationals.

"Ik had het geluk dat ik met Steven Gerrard en David Beckham mocht trainen en spelen en ik raakte nooit uitgekeken op hun voorzetten", schrijft Redknapp in zijn column voor de Daily Mail . "Het geheim van hun succes was dat ze nooit extra tijd nodig hadden. Zij konden zonder erbij na te denken de bal op je stropdas leggen."

Lees beneden verder

Redknapp vindt De Bruyne met afstand de beste passer in de Premier League. "Ik heb niemand betere voorzetten zijn afleveren dan Beckham en De Bruyne is momenteel de Beckham van . Hij maakt het allemaal zo gemakkelijk voor de aanvallers, want je weet waar hij de bal neerlegt als je een gaatje weet te vinden in het strafschopgebied. Raheem Sterling en Sergio Agüero kunnen daar over meepraten."

Volgens Redknapp is De Bruyne nog niet op zijn top, al is het seizoen pas net begonnen. "Ik zag dat hij in de laatste twintig minuten (van de wedstrijd tegen Tottenham, red.) moe begon te raken. Dat betekent dat Kevin nóg beter kan zodra hij over meer wedstrijdritme beschikt."

"Hij heeft nu al drie assists op zijn naam, terwijl het record met twintig stuks in een seizoen in handen is van Thierry Henry. Kan Kevin dat verbeteren? Het zou mij niet verbazen."