De Bruyne over blessures: "Mentaal gezien is het niet makkelijk"

Kevin De Bruyne is bezig aan een lastig seizoen bij Manchester City. De Belg is echter blij dat hij weer fit is om te spelen.

Mede dankzij acht goals en liefst zestien assists van De Bruyne werd Manchester City vorig seizoen met overmacht kampioen van Engeland. Na het WK moest de 27-jarige middenvelder drie maanden toekijken vanwege een knieblessure en in november ging het opnieuw mis. Daardoor kreeg hij dit seizoen pas twee keer een basisplaats in de Premier League.



City klopte zondag Huddersfield Town met 0-3 en De Bruyne, die voor het eerst deze jaargang een hele wedstrijd speelde, klonk na afloop hoopvol. "Het gaat steeds beter. Ik heb een aantal wedstrijden achter elkaar nodig waarin ik veel speeltijd krijg, want ik ben nu niet gewend om één keer in de drie dagen te spelen. Maar dat komt wel weer", sprak de spelmaker in de Engelse media.



"Ik ben blij met hoe ik nu speel. Ik haal niet de statistieken van vorig seizoen, maar dat is logisch, aangezien ik na het WK een tijdje afwezig was", gaat De Bruyne verder. "Het is in mentaal opzicht moeilijk om twee keer terug te komen, maar ik ben blij dat ik nu weer wedstrijdfit ben."



De volgende wedstrijd van The Citizens is woensdag tegen Burton Albion, in de halve finales van de League Cup. De Bruyne wil wel in actie komen, ondanks dat het tweeluik na de 9-0 in de heenwedstrijd al lang is beslist. "Ik wil iedere wedstrijd spelen. We weten dat we al door zijn, maar toch moet je elke wedstrijd respect tonen naar je tegenstander."