De Bruyne memoreert 'erg vreemd' gesprek met Mourinho

Kevin De Bruyne blikt bij The Players' Tribune uitgebreid terug op zijn carrière tot nu toe. De Belg kende een moeilijke periode bij Chelsea.

De Bruyne ruilde The Blues in januari 2014 definitief in voor . Hij vertelt dat hij in totaal slechts twee keer had gesproken met José Mourinho, destijds de -manager.



"Toen ik bij Chelsea zat, hadden de media het constant over mijn relatie met Mourinho. Maar de waarheid is dat ik slechts twee keer met hem heb gesproken", aldus De Bruyne, die na een verhuurperiode bij voor zijn kans wilde gaan in Londen. De middenvelder vertelt dat veel Duitse clubs hem wilden halen, zoals . "Dus ik dacht dat Chelsea me wel zou laten gaan."



"Toen stuurde Mourinho mij een bericht: Je blijft. Ik wil dat jij onderdeel uitmaakt van de ploeg. Ik dacht: oké, geweldig, ik kom in zijn plannen voor. In het voorseizoen was de vibe goed en begon ik in twee van de eerste vier duels. Ik speelde prima, niet briljant. Na de vierde wedstrijd was het voorbij. Dat was het. Ik zat op de bank en kreeg nooit meer een echte kans."



"Ik kreeg geen uitleg. Natuurlijk maakte ik ook fouten. Maar wat de meeste fans zich niet realiseren, is dat, als je uit de gratie bent geraakt bij een club, je echt niet net zoveel aandacht krijgt tijdens de trainingen. Bij sommige clubs is het net alsof je niet meer bestaat", aldus De Bruyne, die aangeeft dat Mourinho de middenvelder in december op zijn kantoor riep.



"Hij had wat papieren voor zich en zei: 'Een assist, nul doelpunten, tien balveroveringen.' Ik moest even beseffen wat hij aan het doen was. Toen ging hij de statistieken van de anderen opnoemen: Willian, Oscar, Mata, Schürrle. Het was van: vijf doelpunten, tien assists . Zoiets. José wachtte tot ik iets ging zeggen. Ik zei op een gegeven moment: 'Maar sommigen die je opnoemt, hebben vijftien of twintig wedstrijden gespeeld. Ik slechts drie. Dat is anders, niet?' Het was erg vreemd."



De twee bespraken een nieuwe verhuurbeurt, maar De Bruyne wilde dat niet meer. "Ik zei: 'Ik heb het gevoel dat de club mij hier niet wil hebben. Ik wil weer voetballen, ik heb liever dat je me verkoopt.' Ik denk dat José teleurgesteld was, maar ik denk dat hij ook wel begreep dat ik echt moest spelen. Uiteindelijk heeft de club mij ook verkocht. Chelsea kreeg zelfs het dubbele van wat ze voor mij hebben betaald."