De Bruyne: “Liverpool was geweldig, maar ik heb geen medelijden met ze"

De middenvelder moest het grootste gedeelte van het seizoen geblesseerd aan zich voorbij laten gaan, maar hij is klaar voor de FA Cup-finale.

In de beslissende weken van de Premier League verschilde de situatie van Kevin De Bruyne niet veel met die van de fans van . De Belg was gedwongen om vanaf de zijlijn toe te kijken en vond dat maar niets. "Ik haat het om mijn team te zien spelen", vertelde hij op een persconferentie voorafgaand aan de -finale tegen . "Het lukt me gewoon niet. Vooral niet aan het einde van het seizoen als er zo veel op het spel staat."

De ongeëvenaarde vorm van City en zorgde voor misschien wel de spannendste titelontknoping ooit in de Premier League en fans van beide ploegen wisten dat zelfs de kleinste misstap hun ploeg de titel kon kosten. Voor De Bruyne was het extra lastig omdat hij steeds het gevoel had dat hij zelf op het veld moest staan. Exact een jaar geleden was hij nog de motor van de City-ploeg die alle records brak. Toen gaf hij de doorslag en nu moest hij nagelbijtend afwachten.

"Je hebt gewoon geen controle over wat er gebeurt", aldus De Bruyne. "Als je op het veld staat, kun je controle uitoefenen over de wedstrijd. Als je verliest, verlies je, maar je weet dat je er iets aan hebt kunt doen. Vanaf de zijkant kun je helemaal niets uitrichten. Ik voelde me meer fan dan voetballer. Natuurlijk heb ik alle wedstrijden gekeken, maar ik kon er niet echt van genieten."

De Bruyne kampte dit seizoen met twee ernstige knieblessures die hem van augustus tot december en van april tot aan het einde van de competitie verhinderden om deel te nemen aan het spel van Manchester City. Gelukkig voor hem bleek de ploeg ook zonder hem in staat om Liverpool te verslaan in de titelrace. Toch voelt het dubbel voor de Belg.

"Vorig jaar voelde beter. Het is lastig omdat ik toen belangrijker was. Gelukkig kon ik in maart en april wel helpen. Dat waren belangrijke maanden en ik leverde goed werk toen mijn team me nodig had. Vorig jaar was ongelooflijk omdat ik toen alle wedstrijden kon spelen. Nu was mijn seizoen mentaal gezien voorbij na april. Dan is het fijn dat ik nu voor de bekerfinale weer aan kan haken in een elftal wat een prijs heeft gepakt."

De 27-jarige spelverdeler heeft ondanks zijn blessure wel geprobeerd om de ploeg bij te staan. "Dan gaat het meer om mentaal aanwezig zijn. Advies geven als iemand er om vraagt, zorgen dat iedereen scherp is. Meestal zijn ze dat van zichzelf al, maar soms kon ik helpen. Vier of vijf jaar geleden zou ik dat niet gedaan kunnen hebben, maar nu ben ik iets ouder en heb ik meer verantwoordelijkheden binnen het team."

Het onderstreept ook de kracht van het team van Pep Guardiola. Zelfs zonder een klassespeler als De Bruyne slaagde men erin om de laatste veertien wedstrijden van het seizoen winnend af te sluiten. Daarmee bleef men Liverpool één puntje voor. Die ploeg verloor in de hele competitie maar één wedstrijd: tegen City.

Virgil van Dijk en de zijnen verzamelden 97 punten, waarmee men vrijwel ieder jaar kampioen geworden zou zijn. Guardiola geeft toe dat hij misschien nog wel een groter bewonderaar is dan de meeste fans van Liverpool en ook De Bruyne kan sympathie opbrengen voor de grote rivalen, maar medelijden heeft hij niet.

"Nee, ze leverden een geweldige inspanning, maar de stand wijst uit dat we uiteindelijk nog net iets beter waren dan zij. Ik heb geen medelijden met ze, want ik denk ook niet dat ze medelijden met ons zouden hebben gehad. Ik denk niet dat iemand met ons te doen had toen we uit de vlogen. Je moet door. Ik weet hoe het voelt voor Liverpool, want ik ken teleurstellingen."

Toch bewaart De Bruyne een zekere afstand tussen zichzelf en Liverpool. "Uiteindelijk blijven we rivalen. Wij willen net zo graag kampioen worden als zij. Zo gaat dat met atleten. Je kunt compassie voelen voor andere teams, maar uiteindelijk is het belangrijkste wat jijzelf en jouw team doen. Het was een geweldige onderlinge strijd, maar medelijden voelen gaat iets te ver", aldus de Belg.