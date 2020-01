De Bruyne levert briljante assist; ongelooflijke comeback Newcastle

Manchester City heeft dinsdagavond ternauwernood gewonnen op bezoek bij Sheffield United.

Het team van Josep Guardiola zegevierde met 0-1 dankzij een treffer van invaller Sergio Agüero. neemt daardoor een voorsprong van zes punten op , de nummer drie die woensdag in actie komt. Tegelijkertijd gaf een 2-0 voorsprong tegen uit handen door doelpunten van Florian Lejeune in minuut 94 en 95.

Sheffield United - Manchester City 0-1

Josep Guardiola voerde liefst zeven wijzigingen door ten opzichte van het competitieduel met (2-2) van zaterdag: Fernandinho, Rodri, Riyad Mahrez, Kyle Walker, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko en Aymeric Laporte maakten hun rentree, terwijl onder meer Sergio Agüero zijn basisplek verloor. De eerste goede mogelijkheid was na twintig minuten voor Raheem Sterling, die werd gelanceerd door Mahrez en doelman Dean Henderson dwong tot een ingreep met de vingertoppen. Henderson eiste niet veel later alle aandacht op door een penalty te keren: hij koos de goede hoek bij een inzet van Gabriel Jesus, na een overtreding van Chris Basham op Mahrez in het strafschopgebied.

Sheffield mocht zich gelukkig prijzen met de 0-0 ruststand, daar de meeste kansen voor de bezoekers waren. Manchester City had het betere van het spel en keeper Ederson hoefde voor de rust niet in te grijpen. Na de pauze voerde Manchester City het tempo op. Het leidde onder meer tot een gevaarlijke kopkans voor Rodri, die na een corner van Kevin De Bruyne net naast knikte. Sheffield liet zich echter zeker niet onbetuigd. Na ruim een uur kreeg Lys Mousset een uitgelezen mogelijkheid om van dichtbij af te ronden, maar hij draaide om de bal heen en was uit op een hakbal. Doelman Ederson was op dat moment weer opgestaan en keerde zijn inzet. Zestien minuten voor tijd trokken de bezoekers het duel naar zich toe: invaller Agüero dook op achter de defensie en tikte binnen na een messcherpe voorzet van De Bruyne, die de defensie van Sheffield opensneed.

Everton - Newcastle United 2-2

Zonder de zwaargeblesseerde Jetro Willems, die links achterin werd vervangen door Matt Ritchie, begon Newcastle aan het treffen op Goodison Park. Na een klein halfuur kwamen de bezoekers op achterstand door het allereerste doelpunt van Moise Kean in het shirt van Everton. Een fraai wippertje van Bernard over de defensie stelde de aanvaller in staat om de bal in het strafschopgebied te controleren en doelman Martin Dúbravka te verschalken: 1-0. Kean had 22 wedstrijden, waarvan 7 als basisspeler nodig om zijn doelpuntenaccount te openen. Everton controleerde de wedstrijd ook na de rust. Kort nadat Bernard van dichtbij een grote kans miste, verdubbelde Dominic Calvert-Lewin de marge met een geplaatst schot in de benedenhoek. Newcastle verraste echter vriend en vijand door het duel diep in de blessuretijd te kantelen. Lejeune scoorde met een halve omhaal in minuut 94 en uit een scrimmage in minuut 95.

Lees beneden verder

Aston Villa - 2-1

In de eerste helft ontbrak het beide teams aan creativiteit en zorgde alleen een rake kopbal van Troy Deeney voor het klassenverschil. Na een goede één-twee met Gerard Deulofeu zette Abdoulaye Doucoure voor en kon de aanvaller ongehinderd zijn hoofd tegen de bal zetten: 0-1. In de tweede helft zocht Aston Villa, met Anwar El Ghazi in de punt van de aanval, naar de gelijkmaker en na 68 minuten kregen the Villans loon naar werken. Na een schot van Matt Targett ging de rebound nipt voorbij aan El Ghazi maar niet aan Douglas Luiz: 1-1. Aston Villa had weliswaar ruim 65 procent balbezit, maar het team van Dean Smith kon het defensieve spelende Watford pas in de vijfde minuut van de extra tijd voor een tweede keer verschalken. Het was Ezri Konsa die de bal heerlijk in de bovenhoek mikte: 2-1.

- 3-1

Het waren de bezoekers, met Davy Pröpper in de basis, die in het eerste half uur domineerden en via Neal Maupay een grote kans kregen. Keeper Aaron Ramsdale reageerde echter goed in de korte hoek. Bournemouth maakte in het slotkwartier voor rust een einde aan de reeks van vier duels zonder treffer: Mathew Ryan had geen antwoord op de gekrulde inzet van Harry Wilson en niet veel later drukte Pascal Gross de bal over de lijn: 1-0 en 2-0. Het was in de tweede helft aan Ramsdale te danken dat Brighton niet een aansluitingstreffer maakte. De doelman verrichtte enkele uitstekende reddingen en de 3-0 was dan ook een welkome opsteker. Callum Wilson reageerde een kwartier voor tijd net iets sneller dan Ryan. De eretreffer kwam negen minuten voor tijd op naam van Aaron Mooy: 3-1.

Crystal Palace - 0-2

Het team van Ralph Hasenhüttl domineerde de eerste 45 minuten en de minimale voorsprong was dan ook verdiend. Nathan Redmond controleerde de bal met de borst en schoot het leer vanaf de rand van het zestienmetergebied achter Vicente Guaita. Crystal Palace, met Jaïro Riedewald aan het startsignaal, was veel te passief en verprutste via Cenk Tosun een goede kans: het schot van de Turk ging hoog over. Drie minuten na rust gooiden the Saints het duel al op slot, toen Stuart Armstrong op aangeven van Redmond de 0-2 maakte. Het is voor Southampton alweer de vijfde zege in de laatste zeven competitieduels, terwijl Crystal Palace wéér niet wint: vier remises en een nederlaag in de laatste vijf Premier League-duels.