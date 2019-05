"De bovenbenen van Matthijs zijn inmiddels het dubbele van die van mij"

Heiko Westermann geniet van de prestaties van Ajax in Europa.

De oud-verdediger van de Amsterdammers, tegenwoordig assistent-trainer bij Onder-17, vond zijn periode in Amsterdam in het seizoen 2016/17 leerzaam. "In mijn eerste maanden belde ik elke week met mijn zaakwaarnemer en zei ik dat ik weg wilde", zegt Westermann tegenover VICE Sports .

"Eerste voetbalde ik bij nog voor 50.000 man, en nu zat ik ineens op de bank bij . Na drie of vier maanden kwam de acceptatie en besefte ik dat ik ook vanaf de bank belangrijk kon zijn voor die jonge gasten, met mijn routine", aldus de 35-jarige Duitser, die op een gegeven moment wedstrijdritme opdeed bij Jong Ajax.



"Eigenlijk heb ik Peter Bosz zelf gevraagd of ik bij Jong Ajax kon spelen. Ik was 33 en naarmate ik ouder werd, had ik meer potjes nodig om er weer in te komen. Bij Jong Ajax was ik wel iets minder geconcentreerd, maar dat lijkt me normaal. Van de vier potjes bij de beloften heb ik er toch mooi drie gewonnen." De voormalig stopper is niet verbaasd over de ontwikkeling van Matthijs de Ligt.



"Hij was toen al zo intelligent voor zijn leeftijd. Zijn inzicht en de manier waarop hij situaties leest waren op zijn zeventiende al indrukwekkend, hij speelde alsof hij 24 jaar was. En dan heb ik het nog niet eens over zijn kracht. Hij was nog niet zo sterk als nu, maar hij trainde wel al veel. Zijn bovenbenen zijn inmiddels het dubbele van die van mij. Ongelooflijk."



Westermann vindt Donny van de Beek momenteel de meest onderschatte speler van Ajax. "Je kunt niet zeggen dat hij de snelste is, het beste schot heeft of de slimste passjes verstuurt, maar hij heeft van alles wat. Hij rent met gemak dertien kilometer per wedstrijd en heeft zoveel scorend vermogen. Frenkie de Jong had nog geen basisplaats in mijn tijd, maar ik zag al bij de eerste training dat hij speciaal was. Ik zei tegen mijn Duitse vrienden: 'Je kunt hem blind kopen voor de .'"