De Boer ziet 'vreselijk veel pijn': "Je kunt dit niet naar je fans verkopen"

Ronald de Boer vraagt zich af of PSV daadwerkelijk in staat zal zijn om een eventueel bod van Ajax op Steven Bergwijn af te wijzen.

De Eindhovenaren zullen bij voorkeur geen directe concurrent willen versterken, maar De Boer veronderstelt dat niet ieder bod op de aanvaller zonder meer geweigerd kan worden.



Begin deze week pakte De Telegraaf uit met het verhaal dat aankomende zomer een serieuze poging wil ondernemen om Bergwijn los te weken bij . Een transfer van Bergwijn naar Ajax is voor PSV voorlopig echter 'onbespreekbaar', zo bracht de club dinsdag naar buiten via Voetbal International en het Eindhovens Dagblad.



De Boer heeft begrip voor het feit dat PSV Bergwijn liever niet naar Ajax zich verkassen. "Hij behoort tot de drie beste spelers van PSV en dan doet dit natuurlijk vreselijk veel pijn. Je kunt dit bijna niet naar je fans toe verkopen", vertelt de analist woensdagavond bij FOX Sports.



De Boer denkt echter niet dat PSV tegen ieder bod 'nee' zal kunnen zeggen. "Als iemand met een bod van 100 miljoen euro, of misschien 50 of 30 miljoen euro, komt, dan moet PSV er misschien toch over gaan nadenken. Ik vind 30 miljoen euro een ongelofelijk bedrag voor Bergwijn. Voor dat geld kun je misschien wel drie of vier nieuwe spelers kopen."