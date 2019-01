'De Boer ziet sterspeler voor 23,6 miljoen euro naar Premier League vertrekken'

Frank de Boer lijkt een van zijn beste spelers bij Atlanta United deze maand kwijt te raken.

De Atlanta Journal-Constitution weet dinsdagavond namelijk te melden dat Miguel Almirón op het punt staat een contract in Engeland te tekenen bij Newcastle United. De 24-jarige middenvelder kost Newcastle United naar verluidt ongeveer 23,6 miljoen euro, wat een clubrecord zou betekenen voor the Magpies .

Het naderende vertrek van Almirón is een streep door de rekening voor De Boer, daar de dertienvoudig international van Paraguay de afgelopen twee seizoenen één van de blikvangers was bij the Five Stripes . De aanvallende middenvelder was sinds zijn komst in 2017 van Club Atlético Lanús betrokken bij 22 doelpunten en 21 assists in 70 officiële wedstrijden.



Het afgelopen seizoen had Almirón met dertien doelpunten en dertien assists een groot aandeel in het door Atlanta United behaalde kampioenschap in de Major League Soccer. De spelmaker zou dinsdag afgereisd zijn naar Engeland om een medische keuring te ondergaan en zal vervolgens een meerderjarig contract tekenen met Newcastle United.



De Engelse ploeg kan Almirón goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Het elftal van manager Rafael Benítez staat na 23 speelrondes op een zorgwekkende zeventiende plaats in de Premier League; de voorsprong op nummer achttien Cardiff City bedraagt slechts twee punten.