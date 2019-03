De Boer weet het zeker: "Hem opstellen is de juiste oplossing voor Ajax"

Ajax ontvangt zondag PSV in de Johan Cruijff ArenA en de Amsterdammers moeten een goed resultaat boeken om kans te blijven houden op de landstitel.

Ronald de Boer denkt dat -trainer Erik ten Hag in de spitspositie kiest voor Dusan Tadic. De analyticus stelt dat Kasper Dolberg inmiddels de derde keus is in Amsterdam.

Ten Hag kiest vaak voor Tadic in de belangrijke wedstrijden, ook in Europees verband. De Boer denkt dat de Serviër zondagmiddag wederom de aanvalsleider is. "Er zijn drie spitsen bij Ajax: Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg en Dusan Tadic", begint De Boer bij FOX Sports . "Wie ga je dan gebruiken? Dolberg is op dit moment de derde spits van Ajax, denk ik."



"Tadic heeft tegen en laten zien dat hij een uitstekende spits is. Ook omdat je eigenlijk niet meer om David Neres heen kunt, denk ik dat het opstellen van Tadic een goede oplossing is. Dus Hakim Ziyech op rechts, Neres op links en met Tadic in de spits", stelt de oud-voetballer, die benieuwd is naar de tactiek van .



"Als Frenkie de Jong uitzakt, gaat Luuk de Jong dan inzakken? En blijven Hirving Lozano en Steven Bergwijn met hun snelheid dan voorin? Ik heb het gevoel dat ze dat gaan doen”, aldus De Boer. Het duel tussen de twee Nederlandse topclubs begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.