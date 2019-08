De Boer weet het helemaal zeker: "Hij is een geweldige aankoop"

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn beiden genomineerd voor FIFA's The Best.

De voormalig verdediger en middenvelder van wisten vorig seizoen te imponeren met hun ex-werkgever door de halve finales van de te bereiken. Ronald de Boer laat op de site van de FIFA weten dat de twee jongelingen in de jeugd van Ajax al enorm veel indruk maakten.

"Er was altijd iets speciaals met Matthijs en Frenkie", zegt de voormalig jeugdtrainer van beide spelers. "Op zeventienjarige leeftijd kon je al aan Matthijs zien dat hij enorm volwassen was. En Frenkie vormde met Donny van de Beek en Abdelhak Nouri het middenveld bij het tweede. Mensen kwamen naar het tweede kijken om alleen dat middenveld te zien spelen."

Lees beneden verder

"Er waren zelfs mensen op de tribune die zeiden dat ze meer genoten van het tweede dan van het eerste elftal. De mate van creativiteit was gewoon ongelooflijk. En natuurlijk was Frenkie de spil. Techniek is altijd belangrijk bij Ajax. Zowel De Ligt als De Jong hebben techniek. Daarbij hebben ze andere kwaliteiten wat ze uniek maakt van de andere Ajax-spelers: een goed inzicht, tweebenig, intelligent en altijd initiatiefrijk, niet alleen vanuit reactie. Dat maakt die twee speciaal."

Dat De Ligt afgelopen weekend op de bank zat bij het duel met zegt volgens De Boer weinig. De oud-voetballer vreest niet dat de stopper gaat falen in Turijn.

"Zeker niet. Ik maak me geen zorgen over De Ligt", zegt De Boer resoluut. "Voor mij is hij een speler die in elke ploeg en in elk systeem kan spelen. Hij is nog jong en zal fouten maken, maar hij heeft zoveel kwaliteit. Hij is een geweldige aankoop voor , zeker weten."