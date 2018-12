De Boer tekent 'multiyear contract' in Major League Soccer

Frank de Boer is de nieuwe manager van Atlanta United. De Nederlander heeft een 'multiyear contract' ondertekend.

Waarschijnlijk gaat het om een contract voor vier seizoenen. De Boer is in Atlanta de opvolger van Gerardo Martino. "De sportieve ambities van de club, die zijn vastgelegd in een langetermijnstrategie, passen bij mijn eigen ambities", reageert De Boer. "Ik wil op het huidige succes voortbouwen door een veilige en solide basis neer te leggen voor een club in de top van de Major League Soccer en daarbuiten. Naast de ambities van de club vormen de waarden, cultuur en filosofie van de gehele organisatie een belangrijk onderdeel in hoeverre dat succes kan worden bereikt."



"Dat is precies waar ik als mens en als trainer ook in geloof. Dit alles bij elkaar maakt dat ik erg verheugd ben om deel uit te maken van Atlanta United." Voorzitter Darren Eales vertelt dat De Boer een 'voorname achtergrond' heeft als coach en als verdediger: "Toen we onze zoektocht begonnen, wilden we iemand vinden die aan al onze criteria voldoet. Hij voldoet aan de kernwaarden van onze club en daarnaast sluiten de filosofische opvattingen van Frank over de manier van spelen aan bij de onze."

"De Boer heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om de ontwikkeling van jeugdspelers. Velen van hen schitteren nu bij de beste teams in Europa. Ten slotte spreekt hij meerdere talen, waaronder Spaans en Engeland, en dat zorgt voor een soepele overgang in de top van onze club." De 'manier van spelen' van De Boer was 'erg belangrijk' voor Atlanta, voegt vicevoorzitter annex technisch directeur Carlos Bocanegra toe: "Zijn tactiek kenmerkt zich door een aanvallende stijl met hoge intensiteit. Dat sluit aan bij hoe wij het spel zien.""En zijn staat van dienst wat het ontwikkelen van spelers betreft spreekt voor zich", voegt de oud-verdediger toe. De Boer werd vier keer kampioen met Ajax en stond hierna voor de groep bij Internazionale en Crystal Palace, maar bij deze clubs werd hij na respectievelijk veertien en vijf wedstrijden ontslagen. De Boer zou ook in beeld zijn geweest bij Anderlecht, maar die club zou hij nul op het rekest hebben gegeven.