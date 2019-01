De Boer slaat slag bij FC Utrecht met 'een passende compensatie'

Frank de Boer winkelt bij FC Utrecht.

De club meldt dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat videoanalist Erwin Koenis de Eredivisionist inruilt voor Atlanta United, dat sinds kort onder leiding staat van De Boer. Koenis was sinds afgelopen zomer actief in Utrecht, waar hij de opvolger was van Alex Abresch, tegenwoordig actief bij PSV.

"Erwin gaf aan voor deze kans en dit avontuur te willen gaan", laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam weten op de site van de Domstedelingen. "Wij zijn met Atlanta United een passende compensatie overeengekomen en willen Erwin bedanken voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes in de Verenigde Staten."



De huidige nummer vier van de Eredivisie geeft aan dat de vacature intern wordt opgevuld. De Boer werd maandag officieel gepresenteerd bij Atlanta United. De Boer is de opvolger van Gerardo Martino, die de club het afgelopen seizoen naar het kampioenschap in de Major League Soccer loodste. De Nederlander zei uit te kijken naar zijn dienstverband in de VS.



"Of ik het als een kans op revanche zie? Natuurlijk. Je moet van je eigen fouten leren, maar ook van de omstandigheden. De structuur bij Crystal Palace en Internazionale was niet zo goed als bij Atlanta. Bij Inter en Palace was er geen cohesie tussen de verschillende afdelingen. Hier, bij Atlanta, zitten er geen lijken in de kast, zoals we in Nederland zeggen. Ik kan me hier focussen op het eerste elftal."