De Boer schrikt van statistiek schoonzoon: "Moet hij aan werken"

AZ neemt het zondagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax.

De ploeg van trainer Arne Slot komt bij een overwinning op gelijke hoogte met de koploper. Aan de kant van de Alkmaarders zullen de ogen weer gericht zijn op Calvin Stengs, die zijn ploeg in de eerste maanden van het seizoen bij de hand nam en lof oogstte met zijn goede spel.

De aanvaller maakt nu echter een minder succesvolle periode door en Stengs was in de afgelopen zestien wedstrijden goed voor slechts een doelpunt. Frank de Boer volgt de verrichtingen van Stengs als schoonvader van de jongeling op de voet en de trainer van schrikt van deze statistiek.

"Ja, ik wist het ook niet. Op zijn positie zal hij daar ook zeer zeker aan moeten werken. Hij hoort gewoon betere statistieken te hebben", vertelt De Boer zondagochtend bij Goedemorgen op FOX Sports.

De oud-verdediger stipt wel aan dat het Stengs niet altijd meezit: "De laatste wedstrijd (tegen , red.) verdiende hij wel een penalty en zette hij Dani de Wit alleen voor de keeper. Soms moet je ook een beetje geluk hebben dat je medespeler er 'm dan net in schiet."

Net als Stengs is ook Myron Boadu niet zo gevaarlijk als hij aan het begin van het seizoen was, zo merkt De Boer op: "Boadu is natuurlijk niet de Boadu van de eerste helft van het seizoen, daar heb je ook mee te maken want het was natuurlijk een gouden tandem."

"Dat Stengs zich meer moet laten gelden, meer doelpunten moet maken en meer assists moet geven weet hij zelf ook." De Boer denkt dat Stengs echter alleen maar sterker uit deze mindere periode zal komen.

"De laatste wedstrijd vond ik hem alweer vrij aardig tot goed spelen, laten we hopen dat hij dat kan doorzetten en ook richting het EK misschien."

Hans Kraay junior ging in de studio eveneens in op de vormdip bij het duo en hij vraagt vooral om geduld: "Ik hoorde ook bij de hele grote groep mensen die héél opgewonden is geraakt door het geweldige technische voetbal van Stengs en de diepte van Boadu."

"Bij Boadu mankeert er best nog wel wat aan, zijn eerste balcontact kan best nog beter. Maar zijn neusje voor de goal... De bluf en de flair van Stengs zijn nu even weg."

"Er zijn nu veel mensen die zoiets hebben van: 'Zijn ze wel zo goed?' Natuurlijk zijn ze hartstikke goed. Dat komt terug, ze hebben het eventjes niet. Maar ze hebben wel de kwaliteiten, dus ik heb zoiets van: 'Laat ze lekker met rust.'"