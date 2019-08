De Boer reageert op uitspraak Mourinho: "Karma always strikes back"

Frank de Boer is de uitlatingen van José Mourinho van zo'n anderhalf jaar terug nog niet vergeten.

De Boer uitte destijds op BT Sport kritiek op Mourinho toen het spel van Marcus Rashford ter sprake kwam. "Het is jammer dat Mourinho zijn manager is, want hij is een Engelse speler en dan wil je dat hij speeltijd krijgt." De Portugees reageerde geïrriteerd op De Boer, die eerder dat seizoen na een dramatische competitiestart was ontslagen bij .

Mourinho noemde De Boer 'de slechtste manager uit de Premier League-historie'. "Als Marcus gecoacht zou worden door Frank, zou hij leren om te verliezen. Want hij verloor iedere wedstrijd."

"Op dat moment mag hij dat zeggen, want het was natuurlijk ook een hele slechte reeks", vertelt De Boer nu aan The Guardian. "Als hij zoiets wil zeggen, ben ik niet degene die daar graag op reageert. Maar karma always strikes back", aldus de huidige trainer van .

Crystal Palace verloor de eerste vier competitiewedstrijden onder leiding van De Boer en de ploeg scoorde niet één keer, waarna er een trainerswissel plaatsvond. "Ik weet zeker dat we het tij hadden kunnen keren als we meer tijd hadden gekregen. Maar ze besloten mij te ontslaan. Dat is natuurlijk geen fijn gevoel, maar zo is het nou eenmaal."

"Ik was vooral boos. Ze doen bepaalde beloftes, ze hebben een filosofie en willen een solide club zijn", gaat de 49-jarige coach verder. "Je moet ook als een modern team voetballen en geen degradatievoetbal spelen. Doe je dat wel, dan overleef je misschien een jaar of twee, maar vroeg of laat degradeer je. Dat weet ik zeker."

"Dat wilden ze dus veranderen, net zoals dat in die periode deed. Dat plaatje zag ik voor me en ik dacht dus dat ik wel de tijd kreeg." In de staat De Boer na een moeizame start met Atlanta nu op de tweede plek in de Major League Soccer. Koploper Philadelphia heeft drie punten voorsprong en een wedstrijd meer gespeeld.