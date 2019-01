De Boer: "Overmars zei zelfs dat zij er nog wat van kunnen leren"

Frank de Boer kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij Atlanta United.

De voormalig oefenmeester van onder meer Ajax ziet veel potentie in de club uit de Major League Soccer die afgelopen seizoen de MLS-cup won. "Ik ben een tijdje uit de roulatie geweest en heb wel genoten van andere dingen, maar toch is het lekker om weer echt aan het werk te gaan."

"Er is hier heel veel mogelijk. De club bestaat pas twee jaar, maar heeft de landstitel al gewonnen. Er zit een heel goed idee achter", vervolgt De Boer in gesprek met FOX Sports op luchthaven Schiphol. De trainer stipt aan dat hij zeker niet bij een kleine club aan de slag gaat, gezien het gemiddelde toeschouwersaantal van 53.000.



"Dat is gewoon de top-vijf van de wereld. Ze hebben een fantastisch stadion en een fantastische trainingsaccommodatie. Alles ademt professionaliteit. Ik denk dat heel veel clubs in de wereld wat van deze club kunnen leren. Ik heb met Marc Overmars (directeur spelersbeleid Ajax, red.) gesproken en die zei: 'Ik denk zelfs dat wij daar nog wat van kunnen leren, hoe zij dat op de rit hebben gebracht in twee jaar.'"



De Boer zegt dat hij in 'een gespreid bedje' terechtkomt en stelt dat de MLS aan een flinke opmars bezig is. "Atlanta heeft bijvoorbeeld een speler voor vijftien miljoen dollar gehaald. Er komen hier spelers om af te bouwen, maar Atlanta haalt vaak jonge talenten", aldus De Boer, die eerder als trainer ook werkzaam was bij Internazionale en Crystal Palace.