De Boer moet met Atlanta United uitwijken door monstertruck-event

Atlanta United kan de return in de CONCACAF Champions League tegen Herediano niet spelen in het eigen Mercedes-Benz Stadium.

De ploeg van trainer Frank de Boer moet door een monstertruck-evenement en motorcross race uitwijken naar het Fifth Bank Stadium van de Kennesaw State University, dat slechts plaats biedt aan ongeveer tienduizend toeschouwers.

De thuishaven van Atlanta United was al gereserveerd voor twee evenementen. Op 23 en 24 februari vond een monstertruck-event plaats in het Mercedes-Benz Stadium en op 2 maart volgt een motorcross race. Jaren geleden werd al contractueel vastgelegd dat andere evenementen mochten plaatsvinden in het stadion, waarvan de bouw 1,5 miljard dollar heeft gekost. Eerder deze maand vond de Super Bowl nog plaats in het stadion van Atlanta United.



Atlanta United verloor de heenwedstrijd met 3-1 en heeft dus wat goed te maken in de return. De Boer gaf aan dat hij vertrouwt op een goede afloop, mede dankzij de steun van de fans in het Mercedes-Benz Stadium. De steun zal minder massaal zijn, want waar in de thuishaven van Atlanta United plaats heeft voor ruim 70.000 fans, biedt het Fifth Bank Stadium slechts plaats aan circa tienduizend toeschouwers.



"Ik wil niet liegen, want ik ben niet goed in rekenen of statistieken, maar ik denk dat we thuis negentig procent van onze wedstrijden winnen", reageert aanvaller Josef Martínez tegenover AJC. "Het Mercedes-Benz Stadium is ons stadion, niet Kennesaw. Daarom zijn we er niet klaar voor. We moeten in het Mercedes-Benz Stadium spelen."