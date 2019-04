De Boer maakt zich zorgen over Ajax: "Het doet me denken aan AS Monaco"

Voor Ajax wacht woensdagavond de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League, in eigen stadion tegen Juventus.

De Amsterdammers maken dit seizoen veel indruk met de campagne in het miljardenbal. Ronald de Boer zegt in gesprek met de Daily Telegraph dat hij het jammer vindt dat er komende zomer de nodige spelers zullen worden weggekocht bij .

"Dit is een echt Ajax-team, ze hebben ballen. Zelfs in de heenwedstrijd tegen waren ze fantastisch, ook al leverde die wedstrijd niet het verdiende resultaat op. In de tweede wedstrijd kregen ze wel wat ze verdienden en dat werd bereikt met de Ajax-stijl. Het baart me zorgen dat een deel van de spelers komende zomer zal gaan vertrekken. Het is te vergelijken met het team van dat de halve finale van de bereikte een aantal jaar geleden, zoiets is onvermijdelijk", zegt De Boer, die Matthijs de Ligt aanhaalt als voorbeeld.



"Zijn vertrek is niet tegen te houden. Hij is zo'n talent, kan in ieder team of ieder systeem spelen en heeft een briljante carrière voor de boeg. Er worden bedragen op tafel gelegd die Ajax niet kan weigeren, daardoor zullen drie of vier spelers verkocht worden. Het is jammer dat dit gebeurt, maar zo is het voetbal nu eenmaal", vervolgt de analist. "Voor de supporters is het ook frustrerend, maar zij begrijpen de situatie. Het zou geweldig zijn om dit team drie of vier jaar bij elkaar te houden, om te kijken wat ze kunnen winnen. Het enige dat nu mist voor dit team, is zilverwerk."



"Mensen vergeten dat Ajax een aantal jaar geleden de finale van de gehaald heeft, ze hebben zichzelf opnieuw bewezen als kracht in het Europese voetbal. Die finale was heel belangrijk. Het is ook geen rare uitspraak om te zeggen dat Ajax niet de Champions League zal winnen. Ik hoop dat ze verkeerd zitten, echt waar. Het zou geweldig zijn om de halve finale te halen ten koste van , een van de favorieten voor de eindzege. Maar het is al lang geleden dat Ajax de kwartfinale haalde", aldus De Boer.



De Daily Telegraph is lovend over de jeugdopleiding van Ajax, die de Amsterdammers volgens de Engelse krant in staat stelt om met een lager salarishuis dan clubs als Aston Villa, , Celtic, Middlesbrough en de kwartfinale van de Champions League te behalen. "Er is geen specifieke reden waarom we zo goed zijn in het opleiden van onze eigen spelers. We kijken anders naar kinderen, trainen misschien wel op een andere manier. Het belangrijkste is dat we in onze jeugd geloven. We geven ze altijd een kans, dat is cruciaal. Je weet nooit hoe goed een speler wordt, als je hem geen kans in het eerste elftal geeft."



"We weten in Nederland dat we in financieel opzicht niet kunnen concurreren met de grote clubs in Europa, het gat is te groot. De salarisuitgaven van Ajax zijn te vergelijken met een kleine club in de Premier League. Soms kunnen we voor een speler een aantal miljoenen neerleggen, maar we kijken vooral naar onze jeugdopleiding", vervolgt hij. "Waarom zou je een speler kopen als je ze ook zelf kan opleiden? Zoals de markt nu is, zie ik Ajax niet zo snel veel geld uitgeven aan gearriveerde sterspelers. Het probleem is dat ze na één of twee goede seizoenen weggekocht worden. De grote clubs houden ons in de gaten, maar het model blijft hetzelfde. We vertrouwen op onze jeugdopleiding, omdat we er veel tijd, energie en geld in steken."