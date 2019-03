De Boer lyrisch: "Die pot in 1995 was leuk, maar dit slaat alles"

Ajax heeft veel indruk gemaakt door een 1-2 thuisnederlaag weg te poetsen tegen Real Madrid. Ook in de studio bij Veronica heerste jubelstemming.

In het Santiago Bernabéu won de ploeg van trainer Erik ten Hag dinsdagavond met 1-4 door doelpunten van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne. De Amsterdammers hebben Ronald de Boer laten genieten. Volgens de oud-speler heeft het team van Ten Hag het historische duel van Ajax in Madrid in 1995 overtroffen.

"“Die pot in 1995 was leuk, maar dit slaat alles", aldus De Boer bij Veronica. Ajax won in 1995 met 0-2 in Madrid en kreeg destijds zelfs applaus van de Spaanse fans. Dat duel wordt door velen gezien als de beste wedstrijd van Ajax aller tijden, maar volgens De Boer heeft het huidige Ajax daar verandering in gebracht. Ook Aad de Mos is lyrisch over de prestatie van de nummer twee van de Eredivisie. "Ik heb dit zelden gezien in het moderne voetbal", laat hij weten aan Voetbal International.



De Mos zag op sociale media dat er lovend wordt gesproken over Ajax door grootheden uit de voetbalwereld. "Ajax heeft zichzelf wereldfaam gebracht door deze zege en het Nederlandse voetbal een grote dienst bewezen", aldus de oud-trainer van onder meer Ajax. "Dit is historisch en zal nog wel even doorsidderen, ook in Nederland. Dit is fantastisch voor iedereen."



De Mos vond dat Ajax ook een paar keer goed is weggekomen in Madrid. Hij zag Raphaël Varane op de lat koppen in de openingsfase, terwijl Gareth Bale de paal raakte. "De wedstrijd moet perfect verlopen voor je en ook een beetje geluk hebben. Het zat niet tegen, dat zag je bij het slippertje van Frenkie de Jong, die ik samen met Dusan Tadic fantastisch vond spelen", aldus De Mos.



De Jong ging vlak voor tijd in de fout toen hij balverlies leed in de opbouw, maar André Onana en Matthijs de Ligt brachten redding. "Dat zit een beetje in zijn spel", weet De Mos. "Na een uur zag je dat hij vermoeid raakte. Hij deed zijn kousen wat omlaag en je zag zijn handelingssnelheid omlaag gaan. Het is hem eerder gebeurd en dat zijn de lessen die horen bij een jonge speler. Het is flauwekul van alle criticasters die zeggen dat hij niet zo goed is als iedereen denkt. Ze hebben het vanavond kunnen zien, hij is van wereldklasse."