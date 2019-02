De Boer looft voormalig Ajax-pupil: "Hij kan nadenken over AZ en FC Utrecht"

Kaj Sierhuis is sterk van start gegaan bij FC Groningen.

De aanvaller was deze maand belangrijk met doelpunten tegen Willem II (1-2 zege) en Vitesse (2-1 zege) en heeft zaterdagavond vanaf 20.45 uur een basisplek in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Voorafgaand aan die wedstrijd spreekt analist Ronald de Boer bij FOX Sports zijn bewondering uit voor de huurling van Ajax.

Als jeugdtrainer van Ajax werkte De Boer samen met de inmiddels twintigjarige Sierhuis. "Het is een heerlijk joch om mee te werken. Als je hem iets meegeeft, dan volgt hij dat op. Dat is prettig als trainer", vertelt de individuele techniektrainer van Ajax' jeugdopleiding. "Hij heeft een 'over-mijn-lijk-mentaliteit'; het is iemand die je in je team wilt hebben. Het is een echte spits, die goed kan koppen en kan schieten met links en rechts."



Volgens De Boer schort er nog een en ander aan de techniek van Sierhuis. Zijn dribbel is 'wat minder', oordeelt de oud-international. "Maar als je een team om je heen hebt van spelers die dat wel kunnen, en jij staat er om de ballen binnen te schieten, dan kan dat ook goed werken. Er zijn bij Ajax andere jongens die de voorkeur krijgen, dus was deze stap heel goed voor hem. Ik denk dat deze jongen een mooie carrière tegemoet gaat."



Sierhuis wordt tot medio 2020 door Groningen gehuurd van Ajax. De noorderlingen hebben een optie tot koop bedongen, dus zou Sierhuis zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld kunnen hebben. De Boer denkt niet dat de jongeling uiteindelijk zal doorbreken bij een club als Ajax. "Hij haalt misschien niet de top, maar FC Utrecht en AZ zijn clubs voor hem om over na te denken. Maar laat hem eerst maar vlieguren maken. Dat is het allerbelangrijkste."