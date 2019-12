De Boer kijkt met dubbele bril naar Ajax: "Dan gaan mensen in denkmodus"

Frank de Boer diende Ajax als speler en trainer en volgt de Amsterdamse club nog steeds op de voet.

De huidige coach van moet vanwege het tijdsverschil weleens ‘s nachts op om wedstrijden van te bekijken, maar dat is voor hem geen enkel probleem.

De Boer is trots op de prestaties van zijn oude werkgever in het afgelopen kalenderjaar, met het bereiken van de halve finale van de als een van de vele hoogtepunten.

"Ik heb meer dan 25 jaar met veel plezier mogen deelnemen aan Ajax", vertelt De Boer in een interview met Ajax TV. "Werken noem ik het niet eens, ik ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan."

De oud-verdediger kijkt als trainer én fan naar de verrichtingen van het elftal van trainer Erik ten Hag. "Je moet als trainer heel goed kijken of je dat ook kan bewerkstelligen met je eigen team."

"Of moet ik denken: Dit niveau is iets te hoog . Ik kan het wel proberen, maar dan gaan mensen in denkmodus, dat moet je helemaal niet hebben. Het is altijd zaak om de balans te vinden."

De Boer kijkt met genoegen terug op de afgelopen twaalf maanden van Ajax, zeker in Europees verband. "Het is hartstikke leuk om dat te zien", vervolgt de oefenmeester in Amerikaanse dienst.

"De groei en hoe het gaat op dit moment. Ik kijk bijna elke Ajax-wedstrijd live op televisie, als het kan. Maar nogmaals, ik ben supertrots op hoe het gaat met Ajax. Ik hoop dat het zolang mogelijk mag doorgaan."

De voormalige Ajax-trainer voelt zich op zijn plaats in Atlanta, zeker omdat De Boer constateert dat voetbal steeds populairder wordt in de Verenigde Staten.

"De salarisplafonds gaan omhoog, de stadions zitten vol en worden ook steeds moderner. Het ziet er wel heel goed uit hier."

De Boer werd afgelopen seizoen met Atlanta United in de halve finale van de play-offs in de Major League Soccer uitgeschakeld door Toronto FC.