De Boer kan 'unieke prestatie' leveren: "Dat is nog nooit eerder gebeurd"

Frank de Boer kende een moeizame start bij Atlanta United, maar de 49-jarige coach heeft de boel in de afgelopen maanden aardig op de rails gekregen.

De regerend landskampioen eindigde het reguliere seizoen uiteindelijk op een tweede plek in de Eastern Conference en rekende in de play-offs achtereenvolgens af met New England Revolution en . In de nacht van woensdag op donderdag, om 01:00 uur Nederlandse tijd, staat voor the Five Stripes tegen Toronto FC een plekje in de finale van de Cup op het spel.

"Zo kijk ik er niet naar. We weten als staf ook wat de oorzaken van de moeizame start waren", is het antwoord van De Boer op de vraag van De Telegraaf of hij het gevoel heeft 'zijn critici de mond te hebben gesnoerd' na het moeizame begin. "Presteren in de van de CONCACAF (de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond, red.) was voor de club heel belangrijk en daar hebben we de voorbereiding op afgestemd. Het niveau van met name de Mexicaanse clubs bleek echter te hoog en het inpassen van nieuwe spelers duurde wat langer dan gedacht."

De Boer won in zijn tijd bij al vier keer de landstitel en weet dus wat het is om mee te strijden om de prijzen. De trainer geeft echter aan dat de MLS vanwege het play-offsysteem niet vergelijkbaar is met de : "Hier starten na de reguliere competitie de play-offs, die vergelijkbaar zijn met de KNVB-beker. Vorig jaar werd er nog uit en thuis gespeeld, maar omwille van de tijd is er nu voor één duel gekozen. Een slechte dag kost je de kop. Maar dat we een unieke prestatie kunnen leveren, staat buiten kijf. In de historie van de MLS is het nog nooit gebeurd dat de kampioen opnieuw de titel pakt", gaat De Boer, die in eerste instantie de focus echter volledig heeft gericht op het treffen met Toronto, verder.

Atlanta ontvangt de Canadezen in het eigen Mercedes-Benz Stadium en De Boer hoopt daar gebruik van te kunnen maken. "Hopelijk spelen we voor 73.000 man en dan is er echt sprake van een thuisvoordeel." De trainer is echter beducht voor de kwaliteiten van Toronto, dat in de vorige ronde FC, de nummer één van het reguliere seizoen in de Eastern Conference uitschakelde: "Wij zitten echter ook in een goede flow, dus ik reken op de zege."

De winnaar van de wedstrijd neemt het op tegen Seattle Sounders, dat in de nacht van dinsdag op woensdag in de finale van de Western Conference met 1-3 won van Los Angeles FC.