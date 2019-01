De Boer incasseert recordbedrag en ziet sterspeler naar PL verkassen

Miguel Almirón vervolgt zijn loopbaan bij Newcastle United.

De 24-jarige middenvelder verkast voor circa 23,6 miljoen euro van Atlanta United naar de Premier League-club, die al lange tijd in verband werd gebracht met de international van Paraguay. De uitgaande transfer betekent een nieuw record voor een club uit de Major League Soccer.

Almirón was in de afgelopen twee seizoenen één van de smaakmakers van Atlanta United, dat de voorbije voetbaljaargang kampioen werd in de Major League Soccer. De aanvallende middenvelder was sinds zijn komst in januari 2017 van Club Atlético Lanús uit Argentinië betrokken bij 22 doelpunten en 21 assists in 70 officiële wedstrijden voor de club die nu onder leiding staat van Frank de Boer.



Het afgelopen seizoen had Almirón met dertien doelpunten en dertien assists een groot aandeel in het door Atlanta United behaalde kampioenschap. De dertienvoudig international stond nog tot eind 2020 vast bij the Five Stripes . Newcastle United aasde al lange tijd op de diensten van de creatieveling en heeft nu dus beet. De ploeg van Rafael Benitez won afgelopen dinsdag met 2-1 van titelhouder Manchester City, waardoor de club goede zaken heeft gedaan onderin de Premier League.