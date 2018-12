De Boer: "Ik zou graag zien dat ze nog een jaar bij Ajax blijven"

Ronald de Boer hoopt dat spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong ook volgend seizoen nog het shirt van Ajax dragen.

De oud-speler van de Amsterdammers beseft echter dat het voor de toptalenten niet eenvoudig zal zijn om grote clubs te weigeren. Mochten zij voor een vertrek uit Amsterdam kiezen, dan adviseert De Boer hen naar een club te gaan waar ze zich makkelijk kunnen aanpassen.



"Ik zou graag zien dat ze nog een jaar bij Ajax blijven”, zegt De Boer in gesprek met Goal. "Maar het is moeilijk voor hen om te blijven als clubs als Manchester City, Real Madrid of Barcelona interesse tonen. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om hen 'nee' te verkopen."



"Maar ik zou het hun niet kwalijk nemen als ze besluiten om te vertrekken en voor hun kans te gaan", vervolgt de oud-international. "Ze moeten voor zichzelf beslissen wat het beste is. Ze moeten kijken naar een team waar ze zich makkelijk kunnen aanpassen, wat de filosofie van de club is en met wat voor een type trainer ze te maken krijgen. Maar ik hoop dat ze bij Ajax blijven."



Volgens De Boer dient een sterke generatie in Nederland zich aan. "We hebben zo ontzettend veel aanstormend talent", klinkt het. "We moeten geduldig zijn. Iedere generatie komt en gaat weer. Als het 2022 is, zijn die jongens tussen de 25 en 30 jaar. Dat is de pefecte tijd om prijzen te winnen."