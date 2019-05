De Boer: "Ik had ook voor Manchester United kunnen kiezen"

Ronald de Boer verkoos in 2001 een transfer van Barcelona naar Rangers FC boven een stap naar Manchester United.

Na zijn grote doorbraak beleefd te hebben bij , verdiende de voormalige vleugelaanvaller in januari 1999 een transfer naar . Hij speelde twee jaar in Catalonië, waarna hij weer vertrok en zijn carrière vervolgde in Schotland.

"Toen ik naar Rangers ging, had ik ook voor kunnen kiezen", vertelt De Boer in gesprek met talkSPORT . "Mensen zeiden destijds tegen mij: 'Hoe kon je niet voor hen kiezen?' Ik heb erover gesproken met Sir Alex Fergurson en hij zei: 'We hebben maar twee spelers die altijd spelen, namelijk Roy Keane en David Beckham en met je rest rouleer ik veel. Dus je zult bij Butt, Scholes en de andere jongens horen. Je wordt gerouleerd, maar ik wil je in het team."

"Maar ik had een beetje angst voor mijn linkerknie en als ze zeiden: 'Je bent niet fit genoeg en we kunnen je niet nemen vanwege je knie', zou ik op een stempel op mijn voorhoofd hebben gehad die zei dat ik niet geschikt was voor voetbal."

"Bij Rangers dacht ik een betere kans te hebben, met een contract van vier jaar, en ik ging daar zeker spelen." De Boer speelde vier seizoenen bij Rangers en werd in die periode eenmaal landskampioen en won tweemaal de beker.