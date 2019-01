De Boer houdt sterspeler aan boord: "Als trainer wil je met hem werken"

Josef Martínez was het afgelopen seizoen goed voor 31 doelpunten in de Major League Soccer en trok daarmee de aandacht van een aantal Europese clubs.

Van een vertrek bij Atlanta United lijk het voorlopig echter niet te komen, want the Five Stripes laten woensdagmiddag via de officiële kanalen weten dat 25-jarige Venezolaan een nieuw contract, met een looptijd tot medio 2023, heeft getekend.

Martínez werd begin 2017 in eerste instantie gehuurd van Torino, maar Atlanta besloot nog geen twee maanden later de koopoptie in de overeenkomst al te activeren. De spits kwam in zijn eerste seizoen in de Verenigde Staten vervolgens tot 19 treffers en brak in de afgelopen voetbaljaargang een record door maar liefst 31 keer te scoren. Hij was in de play-offs bovendien goed voor nog vier doelpunten en werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van zowel het reguliere seizoen als de play-offs om de MLS Cup.



"Dit betekent veel voor mij, want de liefde die ik, en de rest van de spelers, van de fans ontvang is uniek. Ze erkennen hoeveel werk je verzet en ze weten dat je er alles aan hebt gedaan om te winnen, daarom houd ik er denk ik ook zo van om hier te spelen. Ik wil iedereen bedanken. Ik heb eerder gezegd dat ik nergens heen wilde gaan omdat dit mijn thuis is. Je mag meer arbeid van mij verwachten, meer intensiteit, want zo ben ik nu eenmaal. Ik wil winnen. Ik wil alles geven voor mijn ploeggenoten en voor de stad", reageert Martínez op het nieuws.



Trainer Frank de Boer is eveneens opgetogen met de verlenging: "Josef is een uitstekende speler en ik ben erg blij dat hij zich voor de lange termijn aan de club heeft verbonden. Hij is het type speler waar je als trainer mee wil werken, omdat hij enorm gefocust is en je zodra hij het veld opstapt op hem kan rekenen. Ik kijk ernaar uit om met hem aan de slag te gaan en het geweldige succes dat hij bij Atlanta United heeft gekend een vervolg te geven."